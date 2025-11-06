El jugador que le hizo un gol a Boca y se retiró: de quién se trata
Villano del "Xeneize" a comienzos de la década del 2000, este exfutbolista fue uno de los mejores del mundo en su puesto. Los detalles en la nota.
Samuel Kuffour fue uno de los grandes villanos de Boca a comienzos de la década del 2000. El exdefensor ghanés, figura destacada en el fútbol europeo, tuvo un papel decisivo en la Copa Intercontinental 2001, cuando su gol le dio la victoria al Bayern Múnich.
Con el paso del tiempo, el exjugador, uno de los mejores del mundo en su puesto, colgó los botines y se alejó completamente del mapa futbolístico. Si bien tuvo alguna aparición particular luego de su retiro, decidió radicarse en su país y llevar un estilo de vida tranquilo.
Samuel Kuffour y su paso por el fútbol
Kuffour llegó al Bayern Múnich siendo muy joven y rápidamente se ganó un lugar en el equipo. Tras un breve paso por el Nuremberg, regresó al club bávaro para consolidarse como titular y referente de la defensa.
Con el Bayern conquistó seis Bundesligas y dejó su huella con el gol decisivo en la final Intercontinental de 2001 ante Boca. También fue protagonista en la recordada final de la Champions League 1999 frente al Manchester United, aunque el título se escapó sobre el final.
En cuanto a su etapa en la Selección nacional, representó a Ghana en el Mundial de 2006 y, en los últimos años de su carrera, jugó en Roma, Livorno, Ajax y Asante Kotoko antes de retirarse definitivamente del deporte que le permitió tocar el cielo con las manos en reiteradas oportunidades.
Su vida después del retiro
Tras su retiro en 2009, Kuffour regresó a Ghana y eligió una vida tranquila, alejada de la exposición mediática. Dedicado a su familia y a proyectos personales, se mantuvo fuera del foco público, aunque tuvo apariciones esporádicas como la de 2019, cuando participó en un partido benéfico junto a otras figuras del fútbol africano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario