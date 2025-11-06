El jugador que le hizo un gol a Boca y se retiró: de quién se trata

Su vida después del retiro

Tras su retiro en 2009, Kuffour regresó a Ghana y eligió una vida tranquila, alejada de la exposición mediática. Dedicado a su familia y a proyectos personales, se mantuvo fuera del foco público, aunque tuvo apariciones esporádicas como la de 2019, cuando participó en un partido benéfico junto a otras figuras del fútbol africano.