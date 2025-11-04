El futbolista subcampeón de la Selección Argentina que la rompió en Europa: de quién se trata

Con la selección argentina, Fernández formó parte del plantel que llegó a la final del Mundial 2014 y de la Copa América 2015, siendo clave en la generación que llevó la bandera albiceleste a la élite del fútbol mundial.

Su vida después del retiro

Augusto-Fernandez-Brasil Con la Selección Argentina, Fernández jugó la final de la Copa del Mundo 2014 y Copa América 2015.

Tras colgar los botines en 2021, en China, el exvolante del "Millonario" se mantuvo vinculado al fútbol, pero desde otro rol. Lejos del verde césped, Fernández acompaña a los jugadores como representante, transmitiendo su experiencia y conocimientos a las nuevas generaciones.