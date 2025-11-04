Tragedia en Serbia: un técnico se desplomó en pleno partido y murió camino al hospital

El fútbol europeo atraviesa momentos de tristeza y conmoción tras la muerte de Mladen Zizovic, entrenador bosnio del Radniki 1923, quien se desvaneció en pleno partido de la Superliga de Serbia. El trágico hecho ocurrió a los 22 minutos del primer tiempo, cuando el técnico colapsó en el campo de juego ante la mirada atónita de jugadores, asistentes y espectadores.