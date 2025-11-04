Tragedia en Serbia: un técnico se desplomó en pleno partido y murió camino al hospital
El entrenador bosnio Mladen Zizovic, de 44 años, perdió la vida tras descompensarse durante el duelo entre Radniki 1923 y Mladost por la Superliga Serbia.
El fútbol europeo atraviesa momentos de tristeza y conmoción tras la muerte de Mladen Zizovic, entrenador bosnio del Radniki 1923, quien se desvaneció en pleno partido de la Superliga de Serbia. El trágico hecho ocurrió a los 22 minutos del primer tiempo, cuando el técnico colapsó en el campo de juego ante la mirada atónita de jugadores, asistentes y espectadores.
Pese a la rápida atención médica y su traslado de urgencia al hospital más cercano, los médicos no pudieron reanimarlo, confirmándose su fallecimiento poco después. El encuentro entre Radniki 1923 y Mladost fue suspendido tras conocerse la gravedad de la situación.
Los futbolistas de ambos equipos, visiblemente afectados, se reunieron en el centro del campo mientras los servicios de emergencia intentaban asistir al técnico. El árbitro, luego de unos minutos de incertidumbre, tomó la decisión de dar por finalizado el partido.
Horas más tarde, el club emitió un comunicado expresando su dolor: “Con el más profundo pesar informamos que nuestro entrenador Mladen Zizovic falleció durante el encuentro de esta noche. Hemos perdido no solo a un gran profesional, sino a un ser humano ejemplar y un amigo inolvidable”.
Zizovic, de 44 años, había asumido el cargo el pasado 23 de octubre y apenas dirigía su tercer compromiso con la institución. Exjugador internacional con Bosnia y padre de tres hijos, era una figura respetada en el fútbol balcánico, tanto por su labor como técnico como por su humildad y compromiso con el deporte.
El fallecimiento provocó múltiples mensajes de condolencias. La Asociación de Fútbol de Serbia lamentó “una pérdida irreparable para toda la comunidad futbolística”, mientras clubes como Partizan Belgrado y Estrella Roja enviaron palabras de acompañamiento a su familia. La noticia golpeó con fuerza en Bosnia y Serbia, donde Zizovic era una figura muy querida.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario