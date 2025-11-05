Jugó en la misma cancha de Messi, tenía todo por delante pero se retiró por un curioso motivo
Con tan solo 28 años decidió colgar los botines luego de compartir vestuario con el astro argentino y Pep Guardiola. ¿De quién se trata?
Formado en las divisiones juveniles del Barcelona, Adrià Carmona fue considerado una de las grandes promesas del fútbol surgidas de La Masía. En sus comienzos, compartió vestuario con grandes figuras como Lionel Messi, Andres Iniesta o Xavi Hernández, aunque decidió alejarse del deporte con tan solo 28 años.
Lejos de las luces del fútbol profesional, el exvolante catalán, que fue dirigido por Pep Guardiola, se reinventó y encontró una nueva pasión vinculada a la actividad física: coaching emocional. Este nuevo despertar en su vida surgió en la India, cuando defendía los colores Delhi Dynamos.
Adrià Carmona y su paso por el fútbol
El talento de Carmona llamó la atención desde muy joven, motivo por el cual se incorporó a La Masía de inmediato. Su consagración juvenil llegó en 2008, cuando se coronó campeón de la Champions League juvenil con el conjunto culé.
Sin embargo, el salto al primer equipo no fue sencillo: la competencia interna y la falta de minutos lo empujaron a buscar nuevas oportunidades fuera de España. Su primer destino fue el Milan, donde no logró afianzarse como esperaba.
De regreso en su país, vistió las camisetas de Real Zaragoza, Girona y Albacete en busca de continuidad y regularidad. Pero en ninguno de estos elencos pudo hacer pie, motivo por el cual decidió cerrar su trayectoria en la India, defendiendo los colores del Delhi Dynamos.
Su vida después del retiro
Si bien la falta de minutos fue uno de los desencadenes principales por el cual Carmona se alejó del deporte, el desgaste físico y emocional también afectaron de forma directa al español. Durante su paso por la India, despertó su pasión por el coaching emocional, actividad que lo impulso a guiar a futuros atletas profesionales en la actualidad.
