Jugó en la misma cancha de Messi, tenía todo por delante pero se retiró por un curioso motivo

Su vida después del retiro

Si bien la falta de minutos fue uno de los desencadenes principales por el cual Carmona se alejó del deporte, el desgaste físico y emocional también afectaron de forma directa al español. Durante su paso por la India, despertó su pasión por el coaching emocional, actividad que lo impulso a guiar a futuros atletas profesionales en la actualidad.