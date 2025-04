El jugador que llegó al Chelsea y hoy está sin jugar desde hace meses

Charly Musonda y su paso por el fútbol

Musonda.jpg Musonda, en la actualidad, tiene 28 años.

Musonda empezó a escribir su historia futbolística en su país natal, Bélgica, donde desde chico brilló en las filas del Anderlecht. Su talento no tardó en llamar la atención, y con apenas 17 años emigró rumbo a Inglaterra para unirse al Chelsea.

Los primeros pasos no fueron fáciles, sin embargo, logró hacerse un nombre en la cantera del equipo londinense y fue parte fundamental del título en la UEFA Youth League en la temporada 2014/15.

En busca de minutos en el primer nivel, se fue cedido al Real Betis para la campaña 2016/17. Allí arrancó con buen pie, pero el destino le jugó una mala pasada: una lesión inoportuna frenó en seco su crecimiento, y a partir de ese momento, nunca logró recuperar el nivel que lo había llevado a estar en boca de todos.

El regreso al Chelsea no trajo buenas noticias. Lejos del primer equipo, volvió a integrarse al filial mientras intentaban encontrarle una nueva salida. En el mercado de invierno, se marchó al Celtic de Glasgow. Pero allí disputó apenas ocho partidos.

Su vida después de estar meses sin jugar

Tras brillar en el Vitesse y ganarse el cariño de los hinchas, Musonda volvió a tropezar con la mala suerte: una compleja lesión en la rodilla lo dejó al borde del retiro. Le dijeron que tenía solo un 20% de chances de volver a jugar, y que competir al máximo nivel era casi imposible.

Tuvo pocos minutos en Países Bajos y, al volver a Londres, el Chelsea le comunicó que no renovaría su contrato. Incluso se ofreció a jugar gratis en el equipo de reservas, pero Thomas Tuchel no lo aceptó. Firmó con el Levante en Segunda División, aunque allí no logró asentarse.

Más tarde, probó suerte en Chipre, pero los problemas físicos siguieron. Hoy, con 28 años se encuentra peleándola sin equipos.