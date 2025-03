El jugador que llegó a la Selección, tuvo éxito y se hizo sacerdote

Pero no todo sería color de rosas para el nacido en Norteamérica, ya que no tuvo muchas oportunidades para jugar en su país. Por este motivo, se vio obligado a buscar nuevas oportunidades lejos de su hogar. En 2005, su vida lo llevó a Chile para jugar en Huachipato. Además, también un breve paso por Ñublense.

Su gran rendimiento en Chile no pasó desapercibido y, en 2008, Hilgenbrinck regresó a su país para jugar en la Major League Soccer (MLS), donde defendió los colores del Colorado Rapids y el New England Revolution. No obstante, con 26 años tomó una decisión inesperada.

Su vida después del retiro

A los 26 años, Hilgenbrinck tomó una decisión que sorprendió a muchos: dejó el fútbol profesional para dedicarse por completo a la religión. Ingresó al seminario de la Universidad Mount St. Mary’s en Emmitsburg, donde se convirtió en sacerdote. Tras completar sus estudios, comenzó una nueva etapa en su vida, llevando la palabra del señor a cada rincón de Estados Unidos.