El jugador que pasó de brillar en Europa a alejarse del fútbol por completo
Su talento, rapidez y desfachatez lo convirtieron en uno de los mejores jugadores de Argentina. Fue campeón en River y San Lorenzo con el "Pelado" Díaz. Los detalles en la nota.
Juan “el Rayo” Menseguez irrumpió en el fútbol argentino y se consolidó como uno de los mejores delanteros producto de su talento, desparpajo y rapidez. Brilló y fue campeón en River y San Lorenzo, donde su rendimiento fue clave para conquistar títulos locales bajo la dirección de Ramón Díaz.
Su carrera lo llevó luego a Europa, donde sumó experiencia en ligas de alto nivel antes de decidir retirarse y buscar una vida más tranquila en la Costa Atlántica, lejos del ruido y la presión del deporte profesional.
Juan Carlos Menseguez y su paso por el fútbol
Menseguez se destacó desde joven por su velocidad y habilidad para generar situaciones de gol constantemente. Su talento lo llevó a las divisiones inferiores del "Millonario", donde comenzó a llamar la atención por su capacidad de desequilibrio y terminó formando parte de selecciones juveniles.
Su primera aventura en Europa fue en Alemania, con el Wolfsburgo, donde enfrentó grandes dificultades para adaptarse al ritmo y la exigencia física del fútbol europeo. De regreso a Argentina, encontró en San Lorenzo el escenario ideal para retomar protagonismo: fue una pieza clave en el título de 2007 y recuperó su mejor versión.
Ese desempeño le permitió un nuevo desafío internacional, esta vez en Inglaterra con el West Bromwich Albion. Tras esta etapa, regresó al fútbol argentino, tuvo un regreso a River y luego continuó su carrera en Argentinos Juniors y Aldosivi, donde cerró su trayectoria profesional en 2016.
Su vida después del retiro
Aunque tras dejar los botines intentó mantenerse cerca del fútbol como entrenador, esa etapa fue corta y no logró consolidarse. Con el tiempo decidió dar un giro total a su vida y se radicó en Miramar, buscando tranquilidad y un ritmo más pausado después de años intensos en la élite del deporte.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario