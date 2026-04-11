El jugador que pasó de brillar en Europa a alejarse del fútbol por completo

menseguez Menseguez fue campeón del Torneo Final 2014 con River.

Su primera aventura en Europa fue en Alemania, con el Wolfsburgo, donde enfrentó grandes dificultades para adaptarse al ritmo y la exigencia física del fútbol europeo. De regreso a Argentina, encontró en San Lorenzo el escenario ideal para retomar protagonismo: fue una pieza clave en el título de 2007 y recuperó su mejor versión.