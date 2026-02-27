Incendio en un edificio de Constitución: hay personas atrapadas

Además, se informó que 70 personas fueron evacuadas del edificio de siete pisos como medida preventiva.

incendio constitucion

El siniestro motivó a que se desplegara un amplio operativo en la zona. Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos de la Ciudad, además de 20 móviles del SAME para asistir a las personas heridas. Durante el procedimiento de emergencia no fue necesario el uso del helicóptero sanitario.

En paralelo, personal del SAME montó un puesto de triage en la esquina de San José y Pedro Echagüe para asistir a las personas afectadas, brindarles oxígeno y monitorear la evolución de los pacientes.

Fuentes del operativo indicaron que alrededor de las 10.15 el fuego estaba controlado luego del trabajo de los bomberos.

La zona permaneció cortada al tránsito vehicular y peatonal para facilitar la labor de los equipos de emergencia. Las causas que originaron el incendio aún no fueron confirmadas y serán materia de investigación una vez finalizadas las pericias correspondientes.