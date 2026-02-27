Incendio en un edificio de Constitución: hay personas atrapadas
El incidente se desató en un inmueble ubicado en San José al 1800. Por el hecho, 70 personas fueron evacuadas.
Un incendio se desató este viernes en un edificio de siete pisos ubicado en el barrio porteño de Constitución. Al menos 16 personas tuvieron que ser asistidas y otras 70 fueron evacuadas.
El siniestro se originó en horas de la mañana, pasadas las 9, en un inmueble situado sobre la calle San José al 1800, entre Pedro Echagüe y 15 de noviembre de 1889. En videos a los que tuvo acceso este medio se podía observar la presencia de personas atrapadas en el área de la terraza.
Según la información oficial, el fuego se desarrolló en el último piso del edificio, donde se constató la presencia de fuego activo y una gran cantidad de humo blanco que se propagó rápidamente por todo el inmueble.
Al menos 16 personas tuvieron que ser asistidas a causa del incendio. De ese total, 12 pacientes recibieron atención médica en el lugar y los restantes tuvieron ser trasladadas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Tres fueron derivados al Hospital Penna, mientras que uno fue llevado al Hospital Ramos Mejía.
En cuanto a los pacientes asistidos, se informó que entre los afectados hay al menos 15 personas identificadas, de las cuales nueve son mujeres y seis son hombres. Respecto a las edades, se confirmó la atención médica a tres menores y doce adultos, mientras que sobre el restante paciente no se preciaron mayores datos por el momento.
Además, se informó que 70 personas fueron evacuadas del edificio de siete pisos como medida preventiva.
El siniestro motivó a que se desplegara un amplio operativo en la zona. Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos de la Ciudad, además de 20 móviles del SAME para asistir a las personas heridas. Durante el procedimiento de emergencia no fue necesario el uso del helicóptero sanitario.
En paralelo, personal del SAME montó un puesto de triage en la esquina de San José y Pedro Echagüe para asistir a las personas afectadas, brindarles oxígeno y monitorear la evolución de los pacientes.
Fuentes del operativo indicaron que alrededor de las 10.15 el fuego estaba controlado luego del trabajo de los bomberos.
La zona permaneció cortada al tránsito vehicular y peatonal para facilitar la labor de los equipos de emergencia. Las causas que originaron el incendio aún no fueron confirmadas y serán materia de investigación una vez finalizadas las pericias correspondientes.
