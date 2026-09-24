El Kun Agüero reveló a quién apoyará en las elecciones de Independiente: cuál será su función
El ídolo del Rojo confirmó que respaldará al candidato de la Lista Roja y explicó desde qué lugar pretende colaborar con el club. ¿Cuál será su tarea?
Sergio “Kun” Agüero volverá a involucrarse en la vida institucional de Independiente, aunque desde un lugar diferente al que ocupó durante su etapa como futbolista. El exdelantero confirmó públicamente que acompañará a Luciano Nakis en las próximas elecciones del club y explicó cuál sería su función en caso de que la Lista Roja se imponga en los comicios.
La definición se produjo durante una transmisión en la que participaban Davo Xeneize y La Cobra. En ese contexto, el periodista Gastón Edul se comunicó telefónicamente con Agüero y le consultó por su participación en el proyecto de Nakis. El exjugador respondió y dio detalles sobre el área en la que considera que puede realizar un aporte concreto.
La incorporación al espacio ya había sido anticipada por el propio candidato durante las últimas semanas. Ahora, el exfutbolista confirmó su respaldo y explicó qué lugar buscaría ocupar dentro de la estructura de Independiente.
¿Qué hará el Kun Agüero en Independiente?
Agüero fue concreto cuando le preguntaron por su posible función dentro del club. Debido a sus compromisos y a los constantes viajes que realiza, el exdelantero explicó que junto con Nakis analizaron cuál podía ser el ámbito en el que su experiencia resultara más útil. La respuesta fue contundente: "Tratar de ayudar con las relaciones internacionales".
El exjugador también explicó por qué decidió acompañar al candidato de la Lista Roja y remarcó que su intención es volver a colaborar con Independiente. "Voy a apoyar a Luciano. Mi intención es volver a ayudar a Independiente como lo hice siempre. Lo conozco hace muchísimos años y la verdad que venimos hablando y las ideas de él son muy parecidas a las mías”.
La propuesta, según explicó Agüero, apunta a aprovechar los contactos que construyó durante su extensa carrera internacional para fortalecer diferentes áreas del club. "El tema es que yo viajo mucho, esa es la realidad. Entonces entre los dos buscamos en qué puedo ayudar. Encontramos la parte que puede ser muy importante: las relaciones internacionales. Es un área en la que creo que puedo ayudar mucho", explicó.
Relaciones con clubes y búsqueda de sponsors
El propio Agüero detalló qué implicaría esa tarea. Su idea no estaría limitada a mantener contactos institucionales, sino que buscaría generar oportunidades que puedan representar nuevos recursos para Independiente. "¿Qué significa eso? Generar vínculos con clubes, acercar sponsors y todo eso que pueda generar nuevos ingresos al club. Creo que hoy le vendría muy bien. Estar en ese rol me gusta mucho", aclaró.
De esta manera, el Kun pretende aportar desde un área relacionada con los vínculos internacionales, aprovechando su experiencia como futbolista en Europa y su conocimiento del ambiente deportivo internacional.
La función planteada también tiene relación con la disponibilidad del exdelantero: explicó que sus viajes hacen difícil pensar en una presencia cotidiana dentro de la institución, por lo que junto a Nakis buscaron una alternativa que le permita colaborar sin necesidad de desarrollar una tarea permanente dentro del club.
En publicaciones anteriores, Agüero también había explicado que su intención era ayudar desde el lugar en el que pudiera realizar un aporte concreto y que no proyectaba necesariamente una función directiva formal.
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