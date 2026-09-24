El Kun Agüero reveló a quién apoyará en las elecciones de Independiente: cuál será su función

La propuesta, según explicó Agüero, apunta a aprovechar los contactos que construyó durante su extensa carrera internacional para fortalecer diferentes áreas del club. "El tema es que yo viajo mucho, esa es la realidad. Entonces entre los dos buscamos en qué puedo ayudar. Encontramos la parte que puede ser muy importante: las relaciones internacionales. Es un área en la que creo que puedo ayudar mucho", explicó.

Relaciones con clubes y búsqueda de sponsors

El propio Agüero detalló qué implicaría esa tarea. Su idea no estaría limitada a mantener contactos institucionales, sino que buscaría generar oportunidades que puedan representar nuevos recursos para Independiente. "¿Qué significa eso? Generar vínculos con clubes, acercar sponsors y todo eso que pueda generar nuevos ingresos al club. Creo que hoy le vendría muy bien. Estar en ese rol me gusta mucho", aclaró.

De esta manera, el Kun pretende aportar desde un área relacionada con los vínculos internacionales, aprovechando su experiencia como futbolista en Europa y su conocimiento del ambiente deportivo internacional.

La función planteada también tiene relación con la disponibilidad del exdelantero: explicó que sus viajes hacen difícil pensar en una presencia cotidiana dentro de la institución, por lo que junto a Nakis buscaron una alternativa que le permita colaborar sin necesidad de desarrollar una tarea permanente dentro del club.

En publicaciones anteriores, Agüero también había explicado que su intención era ayudar desde el lugar en el que pudiera realizar un aporte concreto y que no proyectaba necesariamente una función directiva formal.