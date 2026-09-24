Marcelo Gallardo debutó con una goleada en contra: Ecuador perdió 3-0 ante Corea del Sur
El entrenador argentino tuvo un estreno complicado al frente de la selección ecuatoriana: le marcaron tres goles en el segundo tiempo.
Marcelo Gallardo comenzó su ciclo como entrenador de Ecuador con una derrota: la selección ecuatoriana cayó 3-0 frente a Corea del Sur en el Suwon World Cup Stadium, en un amistoso internacional que significó la primera presentación del técnico argentino al frente de la Tri.
El partido tuvo una particularidad: durante el primer tiempo ninguno de los dos equipos consiguió romper el cero. El combinado sudamericano logró sostener el trámite y llegó al descanso con el marcador igualado, pero la historia cambió completamente durante el complemento.
El conjunto asiático encontró los espacios necesarios para lastimar y resolvió el encuentro en apenas algunos minutos. Oh Hyeon-Gyu, Heung-Min Son y Dong-Gyeong Lee fueron los autores de los tres tantos que determinaron la goleada del seleccionado asiático.
Tres goles de Corea del Sur en el segundo tiempo
El primer tiempo tuvo pocas situaciones claras frente a los arcos. Ecuador intentó mantenerse ordenado ante un rival que buscaba generar peligro, aunque las principales novedades durante esa etapa estuvieron relacionadas con las tarjetas amarillas.
La historia cambió apenas comenzó la segunda mitad. A los 8 minutos, Oh Hyeon-Gyu aprovechó una rápida salida del equipo coreano y consiguió abrir el marcador luego de un desvío en la definición. A los 14 minutos, Heung-Min Son ejecutó un tiro libre de gran precisión y marcó el segundo tanto de Corea del Sur.
Con el 2-0, el conjunto asiático consiguió manejar el encuentro con mayor tranquilidad. Gallardo comenzó a mover el banco en busca de una reacción de Ecuador, pero el descuento nunca llegó. En los minutos finales, el seleccionado local volvió a encontrar el arco. Dong-Gyeong Lee ingresó durante la segunda parte y fue el encargado de establecer el 3-0 definitivo a los 39 minutos del complemento.
El primer equipo de Gallardo en la selección ecuatoriana
Para su estreno, Gallardo presentó una formación con varias modificaciones respecto del último partido que había dirigido Sebastián Beccacece en el Mundial 2026.
El entrenador argentino eligió a Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Jackson Porozo, Wilian Pacho, Pervis Estupiñán; Pedro Vite, Alan Franco; Keny Arroyo, John Yeboah, Nilson Angulo y Jordy Caicedo.
El equipo tuvo cinco modificaciones en relación con aquella última presentación mundialista, cuando Ecuador perdió 2-0 frente a México en los 16avos de final.
Entre las ausencias estuvieron algunos nombres importantes que habían formado parte de la convocatoria mundialista: Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata no estuvieron disponibles debido a lesiones o problemas físicos recientes.
Los tantos de la goleada de Corea del Sur al Ecuador de Gallardo
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