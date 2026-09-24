Marcelo Gallardo debutó con una goleada en contra: Ecuador perdió 3-0 ante Corea del Sur

Con el 2-0, el conjunto asiático consiguió manejar el encuentro con mayor tranquilidad. Gallardo comenzó a mover el banco en busca de una reacción de Ecuador, pero el descuento nunca llegó. En los minutos finales, el seleccionado local volvió a encontrar el arco. Dong-Gyeong Lee ingresó durante la segunda parte y fue el encargado de establecer el 3-0 definitivo a los 39 minutos del complemento.

El primer equipo de Gallardo en la selección ecuatoriana

Para su estreno, Gallardo presentó una formación con varias modificaciones respecto del último partido que había dirigido Sebastián Beccacece en el Mundial 2026.

El entrenador argentino eligió a Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Jackson Porozo, Wilian Pacho, Pervis Estupiñán; Pedro Vite, Alan Franco; Keny Arroyo, John Yeboah, Nilson Angulo y Jordy Caicedo.

El equipo tuvo cinco modificaciones en relación con aquella última presentación mundialista, cuando Ecuador perdió 2-0 frente a México en los 16avos de final.

Entre las ausencias estuvieron algunos nombres importantes que habían formado parte de la convocatoria mundialista: Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata no estuvieron disponibles debido a lesiones o problemas físicos recientes.

Los tantos de la goleada de Corea del Sur al Ecuador de Gallardo

MARCELO GALLARDO PIERDE EN SU DEBUT COMO ENTRENADOR DE ECUADOR VS COREA DEL SUR. pic.twitter.com/9s4S6lRMtA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 24, 2026

GOLAZO DE TIRO LIBRE DE HEUNG-MIN SON Y COREA DEL SUR LE GANA 2-0 A ECUADOR. pic.twitter.com/ysbL07g5mF https://t.co/eDmOgzVAIe — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 24, 2026