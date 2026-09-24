El repudiable mensaje antisemita de una jugadora de pádel: "Excepto judíos"

Por su parte, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) expresó que “El deporte debe unir a diversas culturas y representar valores de fraternidad. No normalicemos el antisemitismo”.

El Foro expresó a través de un comunicado que, mientras la Argentina es sede de los juegos Suramericanos, la jugadora “despacha su antisemitismo en redes sociales”. Y sostuvieron con firmeza ante los agravios de la deportista: “No puede representar a la Argentina alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos”. Y planteó un mensaje unificador: “No normalicemos el antisemitismo”.