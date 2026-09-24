El repudiable mensaje antisemita de una jugadora de pádel: "Excepto judíos"
Florencia Guerra Sodero había anunciado que representaría a Argentina en un torneo Panamericano de clubes. Tras la repercusión por su publicación, decidieron excluirla de la delegación.
La jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero quedó en el centro de la polémica por un mensaje antisemita que publicó en sus redes para anunciar que representará al país en un Panamericano de clubes en República Dominicana cuando lanzó una frase discriminatoria contra las personas judías.
“Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”, comenzó el escrito en su cuenta de Instagram. Luego pidió que sus seguidores votaran una encuesta “sí o sí” y mencionó a “amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media”.
Sobre el final, el mensaje terminó con un aberrante rechazo: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. La deportista, que compite en la zona de Pilar y El Totoral, eliminó el mensaje y sus cuentas ante la repercusión.
Luego de hacerse público los repudiables comentarios de la jugadora, la Asociación de Pádel Argentino decidió excluir a la deportista de la competencia. Y emitió un comunicado al respecto. “La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero”, posteó en el comienzo del comunicado.
Al mismo tiempo, agregó: “En consecuencia, la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario, previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”.
Por su parte, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) expresó que “El deporte debe unir a diversas culturas y representar valores de fraternidad. No normalicemos el antisemitismo”.
El Foro expresó a través de un comunicado que, mientras la Argentina es sede de los juegos Suramericanos, la jugadora “despacha su antisemitismo en redes sociales”. Y sostuvieron con firmeza ante los agravios de la deportista: “No puede representar a la Argentina alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos”. Y planteó un mensaje unificador: “No normalicemos el antisemitismo”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario