Pidió dos pizzas y cuatro bebidas en El Cuartito y reveló cuánto gastó

La historia de El Cuartito

El Cuartito funciona en Talcahuano 937 y su historia comenzó en 1934. El establecimiento nació en un espacio pequeño, que justamente dio origen al nombre con el que todavía se lo conoce.

Durante sus primeros años, el lugar estaba destinado principalmente a la venta de pizza al paso. Con el tiempo, el negocio fue creciendo hasta convertirse en uno de los locales gastronómicos tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente, la pizzería recibe a una gran cantidad de visitantes y forma parte del circuito gastronómico que recorren quienes buscan probar preparaciones clásicas de la cocina porteña.