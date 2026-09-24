Pidió dos pizzas y cuatro bebidas en El Cuartito y reveló cuánto gastó
El cliente compartió el ticket de su consumo y se viralizó en redes sociales por el monto del consumo.
Una salida a comer pizza en una de las pizzerías tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires volvió a llamar la atención en redes sociales por el precio. Un hombre que fue a El Cuartito compartió en Google Maps una foto del ticket de su pedido y reveló cuánto pagó por dos pizzas grandes y cuatro bebidas.
La cuenta correspondió a una comida compartida con otros comensales y alcanzó los 120.800 pesos, sin incluir la propina. El pedido fue realizado en el local, ubicado en Talcahuano 937 y por ser uno de los lugares elegidos tanto por vecinos como por turistas que recorren el centro porteño.
Qué pidió y cuánto pagó
Entre las pizzas elegidas, una fue de jamón y morrones y tuvo un precio de 48.500 pesos. La segunda se pidió combinada: una mitad de fugazzeta, cuyo valor fue de 26.250 pesos, y otra mitad de muzzarella, que costó 28.250 pesos.
A eso se sumaron cuatro bebidas. La mesa pidió dos sifones de soda, con un precio individual de 4.900 pesos. También se agregaron una gaseosa chica y un agua saborizada, ambas a 5.000 pesos cada una.
Con todos esos productos, el importe final registrado en el ticket fue de 120.800 pesos. El hombre mostró el comprobante junto con el detalle de lo consumido a través de una reseña publicada en Google Maps, donde relató su experiencia en el tradicional restaurante porteño.
La historia de El Cuartito
El Cuartito funciona en Talcahuano 937 y su historia comenzó en 1934. El establecimiento nació en un espacio pequeño, que justamente dio origen al nombre con el que todavía se lo conoce.
Durante sus primeros años, el lugar estaba destinado principalmente a la venta de pizza al paso. Con el tiempo, el negocio fue creciendo hasta convertirse en uno de los locales gastronómicos tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires.
Actualmente, la pizzería recibe a una gran cantidad de visitantes y forma parte del circuito gastronómico que recorren quienes buscan probar preparaciones clásicas de la cocina porteña.
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