Los Gladiadores derrotaron a Brasil en un clásico vibrante de los Juegos Suramericanos 2026

La defensa argentina también tuvo un papel importante durante el comienzo del encuentro. Pedro Martínez y Santiago Laborde encabezaron una estructura que logró incomodar a Brasil y mantenerlo sin convertir durante casi nueve minutos.

Sin embargo, Argentina tuvo dificultades para mantener la misma efectividad ofensiva y Brasil aprovechó el momento para pasar al frente por 5-4. La reacción de Los Gladiadores llegó con los ingresos de Bautista Torossian y Nicolás Rodríguez, además de una seguidilla de tres goles de Tobías Torossian.

A partir de allí, el partido recuperó la paridad y se transformó en un intercambio permanente de ataques. Martínez, Laborde y Rodríguez aportaron goles importantes, mientras Forlino volvió a responder desde el arco. Argentina consiguió recuperar el control y llegó al descanso con una ventaja de 10-8.

Un segundo tiempo jugado al límite

El complemento mantuvo la intensidad de la primera mitad y cada posesión comenzó a tener un peso determinante. Martínez volvió a destacarse desde los nueve metros y la defensa argentina consiguió sostener la mínima diferencia durante buena parte del tramo decisivo.

Pero Brasil no se rindió y encontró respuestas en su arquero Gerson Ferreira. El seleccionado brasileño se mantuvo siempre cerca y convirtió el cierre del partido en una definición de máxima tensión. Las sanciones también fueron protagonistas. Argentina acumuló cinco exclusiones y recibió una tarjeta roja, en un encuentro donde el contacto físico fue constante. Brasil, por su parte, tuvo dos exclusiones.

Con apenas un gol de diferencia en el marcador, cada ataque podía cambiar el resultado. Los Gladiadores consiguieron mantener la ventaja hasta el final y sellaron el triunfo por 18-17 ante un estadio El Invencible colmado. Pedro Martínez terminó como máximo goleador argentino con siete tantos, mientras que la actuación de Forlino fue determinante para asegurar el triunfo.

¿Cómo sigue Argentina en los Juegos Suramericanos?

La victoria permitió que Los Gladiadores llegaran a los cuatro puntos y se mantuvieran en la parte alta de la clasificación. Argentina comparte ese lugar con Chile, que derrotó 31-20 a Paraguay. Uruguay, que superó 38-19 a Perú, y Brasil tienen dos unidades, mientras que Paraguay y Perú todavía no consiguieron sumar.

El torneo, además, tiene un objetivo importante para el seleccionado argentino: conseguir una de las dos plazas disponibles para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Argentina también busca repetir la medalla dorada que consiguió en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022.

El calendario no da demasiado margen para descansar. Los Gladiadores volverán a jugar este jueves desde las 19.30 frente a Perú. Luego tendrán otro compromiso exigente ante Uruguay el viernes, también a las 19.30, antes de cerrar su participación en la fase correspondiente el sábado a las 13.30 contra Chile. Todos los partidos serán transmitidos en vivo por TyC Sports.