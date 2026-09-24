Ex número dos del FMI exige que Argentina devalúe

La cotización del dólar blue y el dólar oficial.

La economista también evaluó como razonable que existe un período de baja inversión ante la inminencia del proceso electoral.

“Hubo comicios de mitad de mandato el año pasado y habrá elecciones nacionales en octubre de 2027. Es muy razonable que todos hagan una pausa y se planteen si las reformas continuarán o si se producirá una recaída, tal como hemos visto tantas veces en el pasado en Argentina”, siguió.

Por otra parte, consideró que el gobierno debiera buscar una solución para el aumento de la morosidad bancaria.