Qué dijeron los principales medios de Ecuador sobre el debut en falso de Marcelo Gallardo
El entrenador argentino tuvo su estreno al frente de La Tri con una derrota 3-0 frente a Corea del Sur. Los principales medios ecuatorianos analizaron el resultado.
Marcelo Gallardo comenzó su etapa como entrenador de la Selección de Ecuador con una derrota contundente. La Tri perdió 3-0 frente a Corea del Sur en el estadio Mundialista de Suwon, en un amistoso correspondiente a la Fecha FIFA, y el resultado generó una fuerte repercusión en los medios del país.
El encuentro significó la presentación oficial del Muñeco como entrenador del seleccionado ecuatoriano, después de la salida de Sebastián Beccacece. Sin embargo, el equipo no logró encontrar respuestas ante el conjunto asiático y terminó sufriendo tres goles en el segundo tiempo.
Oh Hyeon-Gyu abrió el marcador a los 54 minutos, Son Heung-Min amplió la diferencia cuatro minutos más tarde y Lee Dong-Gyeong sentenció el partido sobre el cierre. Ecuador, que había tenido algunos momentos favorables durante la primera mitad, no consiguió sostener el partido y terminó con una derrota que rápidamente ocupó las principales portadas deportivas.
Gallardo debutó con una goleada en contra: así reaccionó la prensa de Ecuador
Uno de los medios que reflejó la derrota fue El Universo, que tituló: "Ecuador recibe un duro 3-0 de Corea del Sur en el debut de Marcelo Gallardo". El análisis del periódico destacó que el seleccionado ecuatoriano contó con algunas oportunidades durante el primer tiempo, pero no consiguió aprovecharlas y luego terminó siendo superado por la eficacia de Corea del Sur.
El diario Extra puso la lupa sobre la falta de gol y sobre la situación de Jordy Caicedo. En su cobertura utilizó el título "Jordy Caicedo, bajo la lupa: Ecuador goleado y Enner Valencia volvió a aparecer en las redes". Además, el medio remarcó que Ecuador perdió 3-0 en el estreno del entrenador argentino y valoró algunos destellos individuales de Keny Arroyo y Nilson Angulo. También señaló que el escaso tiempo de trabajo de Gallardo con sus futbolistas fue un factor a tener en cuenta a la hora de analizar la presentación.
Por su parte, Primicias definió el resultado como una "amarga derrota ante Corea del Sur" en el debut de Gallardo. La lectura del periódico se concentró en el resultado negativo, aunque dentro del contexto de un proceso que recién comienza.
La crítica al funcionamiento de La Tri
Otro de los medios que analizó con mayor profundidad la actuación fue Ecuavisa, que calificó el estreno como un "debut de pesadilla" y puso el foco en diferentes aspectos del funcionamiento colectivo. En su análisis, señaló: "Una derrota que expuso las dificultades de la Tricolor para construir desde el fondo, generar juego ofensivo y encontrar respuestas en Jordy Caicedo, mientras la nueva idea del técnico argentino todavía no termina de aparecer".
La observación apunta directamente a las dificultades que Ecuador mostró para progresar con la pelota y generar peligro durante largos pasajes del encuentro. El resultado también volvió a poner sobre la mesa el desafío de encontrar variantes ofensivas luego del retiro anunciado por Enner Valencia.
En la misma línea, Studio Fútbol definió la presentación como un "Amargo debut del Muñeco" y destacó la goleada recibida frente al seleccionado surcoreano.
Mientras tanto, FutbolEcuador fue más crítico con algunos aspectos individuales y colectivos. El portal tituló: "Corea del Sur aplasta a La Tri y provoca alertas más allá del funcionamiento en el inicio de la era Gallardo". El análisis sostuvo que Ecuador mostró futbolistas en un nivel bajo y remarcó la necesidad de encontrar alternativas en ataque.
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