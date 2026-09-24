Qué dijeron los principales medios de Ecuador sobre el debut en falso de Marcelo Gallardo

Por su parte, Primicias definió el resultado como una "amarga derrota ante Corea del Sur" en el debut de Gallardo. La lectura del periódico se concentró en el resultado negativo, aunque dentro del contexto de un proceso que recién comienza.

La crítica al funcionamiento de La Tri

Otro de los medios que analizó con mayor profundidad la actuación fue Ecuavisa, que calificó el estreno como un "debut de pesadilla" y puso el foco en diferentes aspectos del funcionamiento colectivo. En su análisis, señaló: "Una derrota que expuso las dificultades de la Tricolor para construir desde el fondo, generar juego ofensivo y encontrar respuestas en Jordy Caicedo, mientras la nueva idea del técnico argentino todavía no termina de aparecer".

La observación apunta directamente a las dificultades que Ecuador mostró para progresar con la pelota y generar peligro durante largos pasajes del encuentro. El resultado también volvió a poner sobre la mesa el desafío de encontrar variantes ofensivas luego del retiro anunciado por Enner Valencia.

En la misma línea, Studio Fútbol definió la presentación como un "Amargo debut del Muñeco" y destacó la goleada recibida frente al seleccionado surcoreano.

Mientras tanto, FutbolEcuador fue más crítico con algunos aspectos individuales y colectivos. El portal tituló: "Corea del Sur aplasta a La Tri y provoca alertas más allá del funcionamiento en el inicio de la era Gallardo". El análisis sostuvo que Ecuador mostró futbolistas en un nivel bajo y remarcó la necesidad de encontrar alternativas en ataque.