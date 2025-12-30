El mapa del poder deportivo: así es el ranking de los equipos más valiosos del mundo
El ranking 2025 confirmó el dominio absoluto de la NFL y dejó en evidencia la dificultad del fútbol europeo para competir en el negocio global.
El deporte internacional volvió a ofrecer una radiografía clara de dónde está concentrado el poder económico. La revista Forbes publicó una nueva edición de su tradicional ranking de los 50 equipos deportivos más valiosos del planeta y el resultado volvió a marcar una tendencia que se profundiza año tras año: el dominio casi absoluto de las franquicias estadounidenses, con la NFL como principal protagonista y una presencia cada vez más reducida del fútbol europeo.
Uno de los datos más elocuentes del informe es el crecimiento sostenido del umbral económico para ingresar al listado. Cifras que hace apenas cinco años alcanzaban para competir por los primeros puestos hoy resultan insuficientes incluso para formar parte del top 50. Según el relevamiento, el valor mínimo para aparecer en el ranking se disparó impulsado por contratos televisivos multimillonarios, modelos de negocio más agresivos y estructuras comerciales mucho más desarrolladas que las del resto del mundo.
En la cima del ranking no hubo sorpresas. Dallas Cowboys volvió a ubicarse como el equipo deportivo más valioso del planeta por novena temporada consecutiva. La franquicia de la NFL fue tasada en una cifra cercana a los 13.000 millones de dólares, un número que refleja como pocos el peso de la liga de fútbol americano en el negocio global del deporte y la enorme brecha que separa a Estados Unidos del resto.
El fútbol, en cambio, apenas logró sostener algunas banderas históricas. Solo cuatro clubes lograron meterse entre los 50 más valiosos, en un escenario cada vez más adverso para las instituciones europeas. El Real Madrid fue el mejor ubicado, apareciendo en el puesto 19 con una valoración estimada en 6.750 millones de dólares, lo que le permite conservar su condición de club de fútbol más valioso del mundo.
Detrás del conjunto español aparecen otros gigantes tradicionales, aunque ya bastante más relegados. Manchester United se mantiene como la marca más fuerte de Inglaterra, mientras que Barcelona y Liverpool completan el reducido grupo de clubes que consiguió resistir el avance de las franquicias norteamericanas. La contracara la ofrecieron potencias recientes como Manchester City, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, que quedaron fuera del ranking debido al estancamiento del crecimiento económico del fútbol europeo.
El informe también reflejó la presencia del automovilismo en el negocio global. La Fórmula 1 logró ubicar a dos de sus equipos más emblemáticos entre los 50 más valiosos. Ferrari apareció en el puesto 26, impulsado por su historia y el impacto mediático de Lewis Hamilton, mientras que Mercedes también logró ingresar con una valoración cercana a los 6.000 millones de dólares. El ranking dejó en claro que, más allá del rendimiento deportivo, el negocio sigue teniendo reglas propias y cada vez más difíciles de alcanzar para quienes no juegan en el mercado estadounidense.
Uno por uno, los 50 equipos deportivos más valiosos del mundo
- Dallas Cowboys (NFL): 13 mil millones de dólares
- Golden State Warriors (NBA): 11 mil millones de dólares
- Los Ángeles Rems (NFL): 10.5 mil millones de dólares
- New York Giants (NFL): 10.1 mil millones de dólares
- Los Ángeles Lakers (NBA): 10 mil millones de dólares
- New York Knicks (NBA): 9.75 mil millones de dólares
- New England Patriots (NFL): 9 mil millones de dólares
- San Francisco 49ers (NFL): 8.6 mil millones de dólares
- Philadelphia Eagles (NFL): 8.3 mil millones de dólares
- Chicago Bears (NFL): 8.2 mill millones de dólares
- New York Yankees (MLB): 8.2 mil millones de dólares
- New York Jets (NFL): 8.1 mil millones de dólares
- Las Vegas Raiders (NFL): 7.7 mil millones de dólares
- Washington Commanders (NFL): 7.6 mil millones de dólares
- Los Ángeles Clippers (NBA): 7.5 mil millones de dólares
- Miami Dolphins (NFL): 7.5 mil millones de dólares
- Houston Texans (NFL): 7.4 mil millones de dólares
- Denver Broncos (NFL): 6.8 mil millones de dólares
- Los Ángeles Dodgers (MLB): 6.8 mil millones de dólares
- Real Madrid (La liga): 6.75 mil millones de dólares
- Boston Celtics (NBA): 6.7 mil millones de dólares
- Seattle Seahawks (NFL): 6.7 mil millones de dólares
- Green Bay Packers (NFL): 6.65 mil millones de dólares
- Manchester United (Premier League): 6.6 mil millones de dólares
- Tampa Bay Buccaneers (NFL): 6.6 mil millones de dólares
- Ferrari (Fórmula 1): 6.5 mil millones de dólares
- Pittsburgh Steelers (NFL): 6.5 mil millones de dólares
- Cleveland Browns (NFL): 6.4 mil millones de dólares
- Atlanta Falcons (NFL): 6.35 mil millones de dólares
- Tennessee Titans (NFL): 6.3 mil millones de dólares
- Minnesota Vikings (NFL): 6.25 mil millones de dólares
- Kansas City Chiefs (NFL): 6.2 mil millones de dólares
- Baltimore Ravens (NFL): 6.1 mil millones de dólares
- Chicago Bulls (NBA): 6 mil millones de dólares
- Los Angeles Chargers (NFL): 6 mil millones de dólares
- Mercedes (Fórmula 1): 6 mil millones de dólares
- Buffalo Bills (NFL): 5.95 mil millones de dólares
- Houston Rockets (NBA): 5.9 mil millones de dólares
- Indianapolis Colts (NFL): 5.9 mil millones de dólares
- Carolina Panthers (NFL): 5.7 mil millones de dólares
- Miami Heat (NBA): 5.7 mil millones de dólares
- Barcelona (La Liga): 5.65 mil millones de dólares
- Jacksonville Jaguars (NFL): 5.6 mil millones de dólares
- Brooklyn Nets (NBA): 5.6 mil millones de dólares
- Arizona Cardinals (NFL): 5.5 mil millones de dólares
- Philadelphia 76ers (NBA): 5.45 mil millones de dólares
- Phoenix Suns (NBA): 5.42 mil millones de dólares
- Detroit Lions (NFL): 5.4 mil millones de dólares
- Liverpool (Premier League): 5.4 mil millones de dólares
- Toronto Raptors (NBA): 5.4 mil millones de dólares
