El mapa del poder deportivo: así es el ranking de los equipos más valiosos del mundo

ferrari formula 1

El informe también reflejó la presencia del automovilismo en el negocio global. La Fórmula 1 logró ubicar a dos de sus equipos más emblemáticos entre los 50 más valiosos. Ferrari apareció en el puesto 26, impulsado por su historia y el impacto mediático de Lewis Hamilton, mientras que Mercedes también logró ingresar con una valoración cercana a los 6.000 millones de dólares. El ranking dejó en claro que, más allá del rendimiento deportivo, el negocio sigue teniendo reglas propias y cada vez más difíciles de alcanzar para quienes no juegan en el mercado estadounidense.

Uno por uno, los 50 equipos deportivos más valiosos del mundo

Dallas Cowboys (NFL): 13 mil millones de dólares Golden State Warriors (NBA): 11 mil millones de dólares Los Ángeles Rems (NFL): 10.5 mil millones de dólares New York Giants (NFL): 10.1 mil millones de dólares Los Ángeles Lakers (NBA): 10 mil millones de dólares New York Knicks (NBA): 9.75 mil millones de dólares New England Patriots (NFL): 9 mil millones de dólares San Francisco 49ers (NFL): 8.6 mil millones de dólares Philadelphia Eagles (NFL): 8.3 mil millones de dólares Chicago Bears (NFL): 8.2 mill millones de dólares New York Yankees (MLB): 8.2 mil millones de dólares New York Jets (NFL): 8.1 mil millones de dólares Las Vegas Raiders (NFL): 7.7 mil millones de dólares Washington Commanders (NFL): 7.6 mil millones de dólares Los Ángeles Clippers (NBA): 7.5 mil millones de dólares Miami Dolphins (NFL): 7.5 mil millones de dólares Houston Texans (NFL): 7.4 mil millones de dólares Denver Broncos (NFL): 6.8 mil millones de dólares Los Ángeles Dodgers (MLB): 6.8 mil millones de dólares Real Madrid (La liga): 6.75 mil millones de dólares Boston Celtics (NBA): 6.7 mil millones de dólares Seattle Seahawks (NFL): 6.7 mil millones de dólares Green Bay Packers (NFL): 6.65 mil millones de dólares Manchester United (Premier League): 6.6 mil millones de dólares Tampa Bay Buccaneers (NFL): 6.6 mil millones de dólares Ferrari (Fórmula 1): 6.5 mil millones de dólares Pittsburgh Steelers (NFL): 6.5 mil millones de dólares Cleveland Browns (NFL): 6.4 mil millones de dólares Atlanta Falcons (NFL): 6.35 mil millones de dólares Tennessee Titans (NFL): 6.3 mil millones de dólares Minnesota Vikings (NFL): 6.25 mil millones de dólares Kansas City Chiefs (NFL): 6.2 mil millones de dólares Baltimore Ravens (NFL): 6.1 mil millones de dólares Chicago Bulls (NBA): 6 mil millones de dólares Los Angeles Chargers (NFL): 6 mil millones de dólares Mercedes (Fórmula 1): 6 mil millones de dólares Buffalo Bills (NFL): 5.95 mil millones de dólares Houston Rockets (NBA): 5.9 mil millones de dólares Indianapolis Colts (NFL): 5.9 mil millones de dólares Carolina Panthers (NFL): 5.7 mil millones de dólares Miami Heat (NBA): 5.7 mil millones de dólares Barcelona (La Liga): 5.65 mil millones de dólares Jacksonville Jaguars (NFL): 5.6 mil millones de dólares Brooklyn Nets (NBA): 5.6 mil millones de dólares Arizona Cardinals (NFL): 5.5 mil millones de dólares Philadelphia 76ers (NBA): 5.45 mil millones de dólares Phoenix Suns (NBA): 5.42 mil millones de dólares Detroit Lions (NFL): 5.4 mil millones de dólares Liverpool (Premier League): 5.4 mil millones de dólares Toronto Raptors (NBA): 5.4 mil millones de dólares