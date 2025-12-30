Qué es la patria potestad, la herramienta legal que beneficia a los padres y perjudica a los clubes
Esta vía se convirtió en un recurso frecuente para que familias de futbolistas menores decidan cambiar de institución, incluso frente a la oposición de los formadores.
Desde la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en 2015, el concepto de “patria potestad” quedó formalmente reemplazado por el de responsabilidad parental. Aunque en el lenguaje cotidiano y mediático aún se utilice la denominación anterior, se trata de una transformación profunda en la mirada jurídica sobre los derechos y deberes de los padres respecto de sus hijos menores de edad.
En el fútbol argentino, esta figura adquirió una relevancia creciente en los últimos años, especialmente en los conflictos entre clubes y familias de juveniles con proyección profesional. La responsabilidad parental se define como el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de sus hijos, con el objetivo de garantizar su protección, desarrollo integral y formación.
A diferencia de la antigua patria potestad, que implicaba una lógica más vertical de autoridad, el nuevo marco legal pone el acento en el interés superior del niño y en su autonomía progresiva, reconociendo que, a medida que crece, el menor debe ser escuchado y considerado en las decisiones que afectan su vida. El caso de Luca Scarlato en River puso en relieve este tipo de artimañas.
Responsabilidad parental o patria potestad, el recurso que permite a los padres sacar a juveniles de los clubes
En el ámbito deportivo, los padres suelen invocar esta responsabilidad para justificar la salida de sus hijos de un club, aun cuando la institución intente retener al jugador mediante reglamentos internos o exigencias administrativas como el pase libre. Desde el punto de vista legal, la decisión de dónde entrena, estudia o desarrolla su actividad deportiva un menor forma parte del derecho de los progenitores a definir su proyecto de vida, siempre que no se vulneren derechos fundamentales del niño.
Sin embargo, el conflicto aparece cuando esta facultad choca con las normativas deportivas. En muchos casos, los clubes se niegan a liberar el pase, argumentando inversiones en formación, contención y desarrollo del futbolista. Ante esa negativa, las familias suelen recurrir a la Justicia civil, generalmente a través de recursos de amparo, para hacer valer la responsabilidad parental.
Los fallos, en la mayoría de los antecedentes, priorizan el interés del menor por sobre los intereses económicos o reglamentarios de las instituciones. Este mecanismo, no obstante, no está exento de consecuencias prácticas. Dentro del fútbol argentino existe un acuerdo tácito entre clubes para no incorporar a jugadores que se desvincularon por esta vía, lo que puede dejar al juvenil sin competencia durante un tiempo prolongado.
Por eso, en muchos casos, las partes optan por la mediación y alcanzan acuerdos económicos antes de judicializar el conflicto. Así, la responsabilidad parental se consolidó como una herramienta legal clave en la relación entre clubes y juveniles, reflejando un cambio de época en el que el derecho del niño y la decisión familiar ganan terreno frente a estructuras históricas del fútbol formativo.
