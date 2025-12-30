Qué es la patria potestad, la herramienta legal que beneficia a los padres y perjudica a los clubes

patria potestad

Los fallos, en la mayoría de los antecedentes, priorizan el interés del menor por sobre los intereses económicos o reglamentarios de las instituciones. Este mecanismo, no obstante, no está exento de consecuencias prácticas. Dentro del fútbol argentino existe un acuerdo tácito entre clubes para no incorporar a jugadores que se desvincularon por esta vía, lo que puede dejar al juvenil sin competencia durante un tiempo prolongado.

Por eso, en muchos casos, las partes optan por la mediación y alcanzan acuerdos económicos antes de judicializar el conflicto. Así, la responsabilidad parental se consolidó como una herramienta legal clave en la relación entre clubes y juveniles, reflejando un cambio de época en el que el derecho del niño y la decisión familiar ganan terreno frente a estructuras históricas del fútbol formativo.