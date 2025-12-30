Luis Scola fue agredido por la espalda tras un partido entre Trapani Shark y Varese
El incidente se produjo en el túnel de acceso a los vestuarios tras un final de partido muy caliente.
Luis Scola, leyenda del Baskonia y una de las figuras más queridas que han pasado por el club gasteiztarra, fue agredido por la espalda en el túnel que conecta la cancha con los vestuarios tras el partido frente a Trapani Shark por la Lega A, la máxima división de básquet en Italia.
El episodio se produjo el pasado domingo 28 de diciembre y ocurrió en un contexto de máxima tensión derivada por el resultado deportivo y la situación institucional crítica que atraviesa el club rival, lo que generó todo tipo de comentarios en la competencia europea.
Todo comenzó cuando a un segundo del cierre, el estadounidense Taze Moore fue sancionado con una falta técnica por festejar de manera desmedida una volcada que estiró la ventaja visitante. En ese contexto, Scola intervino para calmar los ánimos, pero terminó siendo empujado por el base local Alessandro Cappelletti, acción que derivó en la expulsión del jugador de Trapani tras la revisión. Cuando la situación parecía controlada, ya fuera del parquet, llegó la agresión en una zona restringida al personal autorizado, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque provino de un trabajador del club local.
Según la reconstrucción del incidente realizada por el medio Varese News, Scola recibió aparentemente una patada cuando intentaba retirarse del campo. El ex jugador de la selección argentina, que se retiró como jugador tras su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio, no sufrió consecuencias físicas de gravedad ni necesitó atención médica posterior. Minutos antes dl final del encuentro por la Serie A, el jugador estadounidense del Varese Taze Moore fue sancionado con una falta técnica por celebrar de manera desmedida una canasta, lo que provocó que Scola interviniera para calmar los ánimos. En ese momento, fue empujado por el base del local Alessandro Cappelletti, cuya acción derivó en su expulsión tras revisión arbitral.
Desde Pallacanestro Varese buscaron bajarle el tono al hecho con un comunicado oficial, que contextualizó lo ocurrido dentro de un partido cargado de tensión. “El episodio se inscribe en el contexto de un momento concitado, vivido con gran intensidad emocional por ambas partes. No se trató de nada grave ni de algo que vaya más allá de las tensiones normales que pueden surgir en situaciones competitivas de alto nivel”, expresó el club.
Sin embargo, lo sucedido no puede desligarse del conflicto institucional que atraviesa Trapani y que viene sacudiendo a la Serie A italiana. El club siciliano arrastra una penalización de cinco puntos, restricciones para inscribir jugadores y entrenadores, y sanciones económicas por no cumplir con el mínimo de contratos profesionales. Tras una reunión sin respuestas concretas por parte de la Federación Italiana y la Legabasket, Trapani amenazó incluso con judicializar el campeonato y pedir su suspensión, una postura que lo dejó prácticamente en soledad dentro del mapa dirigencial.
Como reacción a esa amenaza, 15 clubes de la Serie A, incluido Varese, firmaron una nota conjunta en apoyo al presidente de la competencia Maurizio Gherardini, en defensa de la continuidad del torneo y del respeto a la normativa vigente. Este respaldo expuso la distancia entre la postura de Trapani y la del resto de los otros equipos.
En el aspecto deportivo, Varese se quedó con la victoria por 95-88 y logró así su quinto triunfo en lo que va de la temporada en 13 partidos (5-8). Marcha en la 11° posición del torneo y el fin de semana superó a uno de los animadores de la competencia, que sólo había sufrido dos derrotas. El líder de la Lega en Italia es el Bologna junto al Brescia (11-2).
Es importante recordar que Scola fue figura clave en el club lombardo y asumió el cargo de director deportivo de Varese tras su retiro como jugador luego de los JJOO de Tokio, que se realizaron en 2021 por la pandemia. A los pocos meses de su despedida del parquet, la leyenda del básquet argentino e integrante de la Generación Dorada adquirió el 51% de las acciones del equipo, transformándose en el socio mayoritario con el objetivo de recuperar el protagonismo histórico del club en el baloncesto italiano.
