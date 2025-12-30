Luis Scola fue agredido por la espalda tras un partido entre Trapani Shark y Varese

Sin embargo, lo sucedido no puede desligarse del conflicto institucional que atraviesa Trapani y que viene sacudiendo a la Serie A italiana. El club siciliano arrastra una penalización de cinco puntos, restricciones para inscribir jugadores y entrenadores, y sanciones económicas por no cumplir con el mínimo de contratos profesionales. Tras una reunión sin respuestas concretas por parte de la Federación Italiana y la Legabasket, Trapani amenazó incluso con judicializar el campeonato y pedir su suspensión, una postura que lo dejó prácticamente en soledad dentro del mapa dirigencial.

Como reacción a esa amenaza, 15 clubes de la Serie A, incluido Varese, firmaron una nota conjunta en apoyo al presidente de la competencia Maurizio Gherardini, en defensa de la continuidad del torneo y del respeto a la normativa vigente. Este respaldo expuso la distancia entre la postura de Trapani y la del resto de los otros equipos.

En el aspecto deportivo, Varese se quedó con la victoria por 95-88 y logró así su quinto triunfo en lo que va de la temporada en 13 partidos (5-8). Marcha en la 11° posición del torneo y el fin de semana superó a uno de los animadores de la competencia, que sólo había sufrido dos derrotas. El líder de la Lega en Italia es el Bologna junto al Brescia (11-2).

Es importante recordar que Scola fue figura clave en el club lombardo y asumió el cargo de director deportivo de Varese tras su retiro como jugador luego de los JJOO de Tokio, que se realizaron en 2021 por la pandemia. A los pocos meses de su despedida del parquet, la leyenda del básquet argentino e integrante de la Generación Dorada adquirió el 51% de las acciones del equipo, transformándose en el socio mayoritario con el objetivo de recuperar el protagonismo histórico del club en el baloncesto italiano.