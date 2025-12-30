Quién es Martín Guastadisegno, el representante detrás del conflicto entre River y Luca Scarlato

Darío Bombini, socio de Guastadisegno, fue durante años el agente de Leonardo Ponzio, uno de los máximos referentes de la historia reciente del club. Esa relación le permitió al entorno del representante tener un contacto fluido con las divisiones formativas, donde actualmente también asesora a Tomás Abdelnur, jugador de Cuarta División, y al propio Germán Pezzella, integrante del plantel profesional.

martin guastadisegno 1

Sin embargo, las controversias que rodean a Guastadisegno no se circunscriben a River. En Vélez, su nombre quedó marcado por la salida de Matías Soulé, considerado en su momento la gran joya del Fortín, quien emigró a Juventus en 2020 mediante un esquema similar. Ese episodio lo convirtió en una figura resistida dentro del club de Liniers, pese a que continúa trabajando con juveniles de la institución.

También se le adjudican conflictos con Banfield y Racing. En el caso del Taladro, fue señalado como un actor clave en las salidas de Santiago Silva y Walter Erviti en 2017, una operación que terminó con reclamos económicos y un fuerte malestar dirigencial. Ese prontuario explica por qué, cada vez que su nombre aparece vinculado a una salida conflictiva, el debate excede al jugador involucrado y vuelve a poner bajo la lupa el rol de los representantes en el fútbol formativo argentino.