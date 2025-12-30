Quién es Martín Guastadisegno, el representante detrás del conflicto entre River y Luca Scarlato
El mánager que asesoró al juvenil que dejó Núñez vía responsabilidad parental arrastra un historial de relaciones tensas con clubes y antecedentes similares en el fútbol argentino.
El nombre de Martín Guastadisegno volvió a instalarse con fuerza en el debate del fútbol argentino tras la salida de Luca Scarlato de River. El juvenil, considerado una de las principales promesas de las divisiones inferiores del club, se marchó sin firmar su primer contrato profesional a través del mecanismo conocido popularmente como patria potestad, hoy denominado responsabilidad parental.
Detrás de esa decisión aparece la figura del representante, un agente con presencia en el mercado local e internacional y con varios antecedentes polémicos en su trayectoria. Guastadisegno no es un actor circunstancial en la carrera de Scarlato. Según explicó públicamente la madre del futbolista, Lorena Cuervo, el vínculo excede lo profesional y tiene raíces familiares profundas.
“Se crió conmigo, es como un tío para Luca”, afirmó al defender el rol del agente frente a las críticas que surgieron desde el entorno riverplatense. Esa cercanía explica, en parte, el peso que tuvo su asesoramiento en una determinación que generó un fuerte impacto institucional.
Quién es el representante que está detrás de la salida de Luca Scarlato de River
Al frente de la agencia ByG Players, Guastadisegno representa a varios futbolistas que actúan tanto en el país como en el exterior. Entre ellos figuran nombres conocidos para River, como Valentín Gómez, quien estuvo en el radar del club en distintos mercados, y Joaquín Panichelli, delantero surgido de Núñez que dejó la institución en 2022 con el pase en su poder.
Ese caso es uno de los antecedentes que más incomodidad generó en el club, ya que el atacante era figura y goleador de la Reserva, pero decidió no firmar contrato ante la falta de garantías de continuidad en Primera División. El vínculo del representante con River no se limita a estos episodios.
Darío Bombini, socio de Guastadisegno, fue durante años el agente de Leonardo Ponzio, uno de los máximos referentes de la historia reciente del club. Esa relación le permitió al entorno del representante tener un contacto fluido con las divisiones formativas, donde actualmente también asesora a Tomás Abdelnur, jugador de Cuarta División, y al propio Germán Pezzella, integrante del plantel profesional.
Sin embargo, las controversias que rodean a Guastadisegno no se circunscriben a River. En Vélez, su nombre quedó marcado por la salida de Matías Soulé, considerado en su momento la gran joya del Fortín, quien emigró a Juventus en 2020 mediante un esquema similar. Ese episodio lo convirtió en una figura resistida dentro del club de Liniers, pese a que continúa trabajando con juveniles de la institución.
También se le adjudican conflictos con Banfield y Racing. En el caso del Taladro, fue señalado como un actor clave en las salidas de Santiago Silva y Walter Erviti en 2017, una operación que terminó con reclamos económicos y un fuerte malestar dirigencial. Ese prontuario explica por qué, cada vez que su nombre aparece vinculado a una salida conflictiva, el debate excede al jugador involucrado y vuelve a poner bajo la lupa el rol de los representantes en el fútbol formativo argentino.
