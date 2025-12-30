Fuerte cruce en River: el coordinador de inferiores desmintió a la madre de Luca Scarlato

Rodríguez, que conoce a Scarlato desde sus primeros años en el club, expresó su decepción por la manera en que se produjo la salida y cuestionó el rol del entorno. “A Luca lo tuve de muy chiquito, lo quiero mucho y le deseo lo mejor. Pero lo mejor lo tenía en River. No me pareció justo su actuar. Estos representantes son un problema, un mal necesario en el fútbol”, afirmó, marcando una postura crítica sobre las decisiones tomadas fuera del campo de juego.