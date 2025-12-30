Fuerte cruce en River: el coordinador de inferiores desmintió a la madre de Luca Scarlato
Gabriel Rodríguez, responsable del fútbol formativo del club, salió al cruce de las declaraciones familiares y negó irregularidades en el trato al juvenil que dejó la institución.
La salida de Luca Scarlato de River no solo generó impacto por la pérdida deportiva, sino también por el cruce público de versiones entre la familia del futbolista y las autoridades del club. En ese contexto, Gabriel Rodríguez, coordinador general del fútbol formativo, tomó la palabra y respondió con dureza a los dichos de la madre del juvenil, quien había denunciado destrato, falta de cuidados médicos y presiones vinculadas a la firma del primer contrato profesional.
Rodríguez, que conoce a Scarlato desde sus primeros años en el club, expresó su decepción por la manera en que se produjo la salida y cuestionó el rol del entorno. “A Luca lo tuve de muy chiquito, lo quiero mucho y le deseo lo mejor. Pero lo mejor lo tenía en River. No me pareció justo su actuar. Estos representantes son un problema, un mal necesario en el fútbol”, afirmó, marcando una postura crítica sobre las decisiones tomadas fuera del campo de juego.
El coordinador también desmintió de forma tajante una de las acusaciones más sensibles realizadas por la familia, vinculada al supuesto uso del jugador pese a estar lesionado. “Lo que dijo la madre de Scarlato es una infamia. Jamás Luca jugó lesionado”, sostuvo, y agregó que incluso tomó la decisión de no llevarlo a un partido para que pudiera acompañar a su madre en una intervención quirúrgica, contradiciendo el relato de abandono y presión deportiva.
En relación con el contrato profesional, Rodríguez explicó que desde marzo se le propuso formalmente al jugador firmar su vínculo con la institución y que el propio presidente, Jorge Brito, se involucró personalmente en el intento de retenerlo. Según su versión, el futbolista siempre mostró predisposición, pero quedó condicionado por las decisiones del representante y de sus padres. “El nene quedó sujeto a lo que hicieron el representante y los padres”, remarcó.
El dirigente también recordó un antecedente personal que refuerza su postura crítica sobre este tipo de salidas. “En el año 2018, a mí me sacaron de la misma manera a Thiago Geralnik. Hoy día está en la segunda de Qatar”, señaló, subrayando que se trataba de un jugador con proyección de selección juvenil y liderazgo dentro del plantel.
Las declaraciones de Rodríguez contrastan con las de la madre del futbolista, quien había asegurado que la familia no priorizó lo económico y que el club de la Ribera no supo ofrecer un proyecto deportivo claro. Este choque de relatos expone una vez más la complejidad del fútbol formativo, donde expectativas, intereses y decisiones familiares se cruzan con la estructura de los clubes y generan conflictos que trascienden lo estrictamente deportivo.
