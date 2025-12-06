El más ganador de todos los tiempos: el récord que Lionel Messi consolidó con el título en la MLS Cup
Inter Miami acaba de consagrarse campeón de la MLS Cup, lo que le permite al astro mundial ostentar su título número 47 en el profesionalismo.
Con la reciente conquista de la MLS Cup 2025 con el Inter Miami, Lionel Messi ha acumulado un total de 47 títulos oficiales a lo largo de su carrera, consolidando su récord como el jugador más laureado de todos los tiempos. Por detrás, le sigue Dani Alves (Brasil), con 43 campeonatos, y Andrés Iniesta (España), con 40.
Con sus 38 años de edad, los futboleros se ilusionan con que veremos aún muchas más copas en manos del capitán de la Selección Argentina.
El detalle de todos los títulos de Messi
La gloriosa etapa en Barcelona (35 títulos)
La mayor parte de su palmarés se forjó en su etapa con el club catalán, donde estableció un dominio histórico:
- 10 La Liga de España: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019
- 7 Copa del Rey: 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021
- 8 Supercopa de España: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018
- 4 UEFA Champions League: 2006, 2009, 2011, 2015
- 3 Supercopa de Europa: 2009, 2011, 2015
- 3 Copa Mundial de Clubes: 2009, 2011, 2015
Selección Argentina (6 Títulos)
La "era Scaloni" le permitió alcanzar la gloria que tanto buscó con la camiseta Albiceleste:
- 1 Copa Mundial de la FIFA: Qatar 2022
- 2 Copa América: 2021, 2024
- 1 Finalissima (Copa CONMEBOL-UEFA): 2022
- 1 Mundial Sub-20: 2005
- 1 Medalla de Oro (Juegos Olímpicos): Pekín 2008
Paris Saint-Germain (3 Títulos)
En su breve paso por Francia, mantuvo su racha ganadora:
- 2 Ligue: 2022, 2023
- 1 Supercopa de Francia (Trophée des Champions): 2022
Inter Miami CF (3 Títulos)
Desde su llegada a la MLS, transformó al equipo de Florida:
- 1 MLS Cup: 2025
- 1 Leagues Cup: 2023
- 1 Supporters' Shield (Mejor de la Temporada Regular): 2024
