El mensaje de Alejandro Domínguez para Messi tras su despedida: "Nos enseñó a nunca rendirse"
El presidente de Conmebol habló tras el último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina en el país y resaltó la enseñanza que dejó el capitán durante sus años con la Albiceleste.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó repercusiones en todo el mundo del fútbol. Después del triunfo por 3-0 ante Benín en el Monumental, el capitán tuvo su última presentación con la camiseta albiceleste en territorio argentino y recibió homenajes de compañeros, dirigentes e hinchas. Entre quienes se refirieron a la noche especial estuvo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
En diálogo con Bolavip en zona mixta, el dirigente sudamericano realizó una valoración sobre la trayectoria de Messi con la Selección y destacó especialmente la manera en la que el rosarino atravesó los momentos más complicados de su carrera.
“Es una noche histórica sin dudas, él es un histórico, el mejor jugador de todos los tiempos, el mejor jugador del mundo. Hizo una carrera intachable, que tuvo sus altibajos, pero en esos momentos más duros demostró lo más importante”, expresó Domínguez.
El elogio de Alejandro Domínguez a Messi
Para el presidente de Conmebol, la influencia del capitán argentino no estuvo limitada a sus actuaciones dentro de una cancha. Domínguez consideró que Messi también dejó una enseñanza vinculada con la perseverancia y la capacidad de continuar luchando pese a las dificultades: “No solo enseñó el buen juego, la belleza de su magia, nos enseñó con sus palabras y su actitud a nunca rendirse, a pelear y seguir creyendo cuando todo estaba oscuro”, sostuvo.
El dirigente también relacionó ese espíritu con los grandes éxitos que consiguió la Selección Argentina durante los últimos años. Después de un extenso período sin títulos, el equipo liderado por Messi logró conquistar la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo: “Así se consiguió, de la mano de él, un equipo que logró ser bicampeón de América, de la Finalissima y campeón del mundo”, concluyó.
Messi cerró su ciclo con un mensaje en el Monumental
La reflexión del presidente de Conmebol se produjo después de una jornada que tuvo como protagonista absoluto a Messi. Frente a Benín, el capitán convirtió un gol de penal y participó activamente de la goleada, pero lo más esperado llegó después del encuentro, cuando tomó el micrófono en el centro del campo.
Con el Monumental completamente enfocado en él, Messi expresó sus sentimientos y recordó los más de 20 años que pasó defendiendo la camiseta argentina: “La verdad que es difícil decir algo hoy, se me cruzan muchas emociones y muchas cosas. Obviamente que lo primero que pienso es en mi viejo. Quiero agradecer, como lo dije en la carta de despedida, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta por más de 20 años. En las buenas y malas, en los peores momentos, nunca dejé de luchar y de querer estar acá siempre”, manifestó.
El delantero también admitió que dejar de presentarse con la Selección será una situación difícil de afrontar. “Les juro que me gustaría venir toda la vida porque vestir la camiseta de la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar. No venir más va a ser un dolor my grande. Siento que es el momento”, señaló.
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