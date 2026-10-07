El mensaje de Alejandro Domínguez para Messi tras su despedida: "Nos enseñó a nunca rendirse"

El dirigente también relacionó ese espíritu con los grandes éxitos que consiguió la Selección Argentina durante los últimos años. Después de un extenso período sin títulos, el equipo liderado por Messi logró conquistar la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo: “Así se consiguió, de la mano de él, un equipo que logró ser bicampeón de América, de la Finalissima y campeón del mundo”, concluyó.

Messi cerró su ciclo con un mensaje en el Monumental

La reflexión del presidente de Conmebol se produjo después de una jornada que tuvo como protagonista absoluto a Messi. Frente a Benín, el capitán convirtió un gol de penal y participó activamente de la goleada, pero lo más esperado llegó después del encuentro, cuando tomó el micrófono en el centro del campo.

Con el Monumental completamente enfocado en él, Messi expresó sus sentimientos y recordó los más de 20 años que pasó defendiendo la camiseta argentina: “La verdad que es difícil decir algo hoy, se me cruzan muchas emociones y muchas cosas. Obviamente que lo primero que pienso es en mi viejo. Quiero agradecer, como lo dije en la carta de despedida, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta por más de 20 años. En las buenas y malas, en los peores momentos, nunca dejé de luchar y de querer estar acá siempre”, manifestó.

El delantero también admitió que dejar de presentarse con la Selección será una situación difícil de afrontar. “Les juro que me gustaría venir toda la vida porque vestir la camiseta de la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar. No venir más va a ser un dolor my grande. Siento que es el momento”, señaló.