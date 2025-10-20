El mensaje de aliento de Lionel Messi a los juveniles tras la final perdida ante Marruecos
El capitán de la Selección Mayor felicitó a los pibes de Diego Placente por el subcampeonato del Mundial Sub-20 y les pidió mantener la cabeza en alto después del golpe.
Lionel Messi volvió a demostrar su cercanía con las jóvenes generaciones del fútbol argentino. Luego de la contundente derrota de la Selección Argentina por 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub-20 disputado en Chile, el capitán de la Albiceleste compartió un mensaje de aliento en sus redes sociales.
“¡Cabeza en alto, muchachos! Hicieron un torneo impresionante y, aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron”, escribió en sus historias de Instagram, reflejando el orgullo que siente por el grupo dirigido por Diego Placente.
Messi siguió el encuentro desde Miami, donde días atrás había brillado con un hat-trick para Inter Miami frente a Nashville por la MLS. La Pulga, acostumbrada a acompañar a las selecciones juveniles, se mostró atento al desempeño de los chicos, entre ellos su compañero de equipo Mateo Silvetti, autor del gol en semifinales ante Colombia.
El equipo argentino no pudo alcanzar su séptimo título mundial en la categoría, al caer por 2-0 ante el conjunto africano con un doblete de Yassir Zabiri en la primera parte. En el estadio Julio Martínez Prádanos, los juveniles argentinos fueron protagonistas, dominaron el balón durante buena parte del encuentro, pero no lograron concretar las oportunidades que generaron.
Esta fue la única derrota del combinado nacional en todo el certamen, tras haber ganado cinco partidos y empatado uno en su camino a la final.
El posteo posterior a la final reforzó la idea de unidad y orgullo que Messi intenta transmitir dentro del proyecto de selecciones nacionales. Su gesto fue replicado por miles de hinchas y por varios jugadores mayores, quienes destacaron el camino recorrido por el equipo de Placente, que volvió a posicionar al fútbol argentino juvenil entre los mejores del mundo tras casi dos décadas sin alcanzar una final.
