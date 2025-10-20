El mensaje de aliento de Lionel Messi a los juveniles tras la final perdida ante Marruecos

Esta fue la única derrota del combinado nacional en todo el certamen, tras haber ganado cinco partidos y empatado uno en su camino a la final.

El posteo posterior a la final reforzó la idea de unidad y orgullo que Messi intenta transmitir dentro del proyecto de selecciones nacionales. Su gesto fue replicado por miles de hinchas y por varios jugadores mayores, quienes destacaron el camino recorrido por el equipo de Placente, que volvió a posicionar al fútbol argentino juvenil entre los mejores del mundo tras casi dos décadas sin alcanzar una final.