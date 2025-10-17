Mario Pergolini explicó por qué Lionel Messi jamás irá a su programa: "No puedo borrar lo que..."
El conductor de “Otro día perdido” contó los motivos detrás de la imposibilidad de sentar al astro del fútbol en su ciclo y recordó una divertida anécdota con él.
Mario Pergolini abrió su corazón sobre un encuentro que tuvo con Lionel Messi y se sinceró respecto a la chance de que el astro asista a “Otro día perdido”, su nuevo programa de entrevistas con figuras destacadas del deporte y el espectáculo. Con total franqueza, negó que el futbolista acceda a participar de su ciclo debido a las críticas que Pergolini le dedicó en el pasado, especialmente antes del Mundial de Qatar 2022.
En su flamante ciclo, el conductor se muestra cómodo y con buena energía. La sección de entrevistas genera expectativa entre la audiencia, que sueña con grandes invitados, siendo Messi uno de los nombres más pedidos. De hecho, en la emisión del jueves 16 de octubre se proyectó un tape con los hitos más relevantes de la carrera del jugador, en conmemoración de los 21 años de su debut profesional.
Sin embargo, Pergolini fue claro al explicar por qué el futbolista no aceptaría su invitación. “Dije un montón de cosas. No puedo borrar lo que hice”, admitió, aludiendo a sus comentarios críticos sobre el desempeño futbolístico de Messi previo al Mundial.
Aun así, recordó que el día que se cruzó con él lo trató con total normalidad y que incluso fue muy cordial con su hijo.
Sobre esa anécdota, detalló que cuando fue convocado para presentar un partido en la cancha de River, donde jugaba la Selección, puso una sola condición: poder asistir acompañado de su hijo Matías y acceder al vestuario con los jugadores. “La única condición que puse para hacerlo era que pueda ir con mi hijo Matías, que le encanta el fútbol, y que pueda estar en el vestuario con los jugadores”, contó.
El acuerdo se cumplió y el joven pudo conocer a sus ídolos de la Scaloneta. Además, compartió un momento especial con Messi: “Cuando Messi lo ve, se pone a jugar a la pelota con él. Se la pasa y mi hijo se la devuelve, después Messi me la pasa a mí”, relató Pergolini en su programa.
El conductor también recordó un momento de mala fortuna durante ese encuentro. Por su inexperiencia con el fútbol terminó rompiendo un vidrio del lugar: “Yo la toco y rompo la única ventana que hay en todo el lugar. Te lo juro”, expresó entre risas y algo avergonzado. A eso se sumó la sinceridad brutal de Messi, quien le dijo: "Sos horrible", palabras que solo le dirigió a él y que Pergolini aún recuerda con claridad.
