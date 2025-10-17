Mario Pergolini explicó por qué Lionel Messi jamás irá a su programa: "No puedo borrar lo que..."

Sobre esa anécdota, detalló que cuando fue convocado para presentar un partido en la cancha de River, donde jugaba la Selección, puso una sola condición: poder asistir acompañado de su hijo Matías y acceder al vestuario con los jugadores. “La única condición que puse para hacerlo era que pueda ir con mi hijo Matías, que le encanta el fútbol, y que pueda estar en el vestuario con los jugadores”, contó.

El acuerdo se cumplió y el joven pudo conocer a sus ídolos de la Scaloneta. Además, compartió un momento especial con Messi: “Cuando Messi lo ve, se pone a jugar a la pelota con él. Se la pasa y mi hijo se la devuelve, después Messi me la pasa a mí”, relató Pergolini en su programa.

pergolini messi

El conductor también recordó un momento de mala fortuna durante ese encuentro. Por su inexperiencia con el fútbol terminó rompiendo un vidrio del lugar: “Yo la toco y rompo la única ventana que hay en todo el lugar. Te lo juro”, expresó entre risas y algo avergonzado. A eso se sumó la sinceridad brutal de Messi, quien le dijo: "Sos horrible", palabras que solo le dirigió a él y que Pergolini aún recuerda con claridad.