El mensaje de Ángel Di María tras la insólita consagración de Rosario Central

La AFA resolvió incorporar este trofeo como manera de resaltar el rendimiento sostenido durante toda la temporada, una práctica que ya se implementa en otras ligas del mundo. La MLS, por ejemplo, entrega el Supporters’ Shield al equipo con más puntos acumulados entre las dos conferencias; este año fue para Philadelphia Union y en 2024 lo había obtenido el Inter Miami de Lionel Messi.

Con esta distinción, Rosario Central suma un nuevo hito a su campaña y se convierte en el primer club argentino en recibir un premio por la tabla anual, un reconocimiento que podría abrir el camino para futuras modificaciones en la estructura competitiva de la Liga Profesional.