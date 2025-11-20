El mensaje de Ángel Di María tras la insólita consagración de Rosario Central
El futbolista celebró en redes la inédita coronación de Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 y destacó el esfuerzo del equipo en toda la temporada.
Rosario Central recibió este jueves un trofeo inédito por parte de la AFA que lo consagró campeón de la Liga Profesional 2025 tras finalizar en lo más alto de la tabla anual. La decisión sorprendió al fútbol argentino y se convirtió en un nuevo motivo de festejo para Ángel Di María, quien pudo celebrar su primer título con el club de sus amores.
A los pocos minutos de recibir el trofeo en la sede de la Liga Profesional en Puerto Madero, el capitán canalla publicó una imagen festejando junto a sus compañeros acompañada por el mensaje: “Rosario Central, campeón de la Liga 2025”. En su posteo agregó: “La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central”, junto a varios emojis con los colores azul y amarillo.
Si bien Di María no realizó declaraciones a la salida del acto —como sí lo hicieron Jorge “Fatura” Broun y Ariel Holan—, utilizó sus historias para citar la publicación oficial del club y remarcó: “Más que merecido”, reafirmando su satisfacción por el reconocimiento.
La inesperada coronación no solo significó un hito para la institución, sino también un capítulo especial en la carrera de Di María, quien volvió al Gigante de Arroyito con el deseo explícito de sumar un trofeo con Central. La consagración anual —inédita en la historia del fútbol argentino— se transformó así en su primera celebración con la camiseta auriazul desde su regreso.
El reconocimiento no estaba contemplado en el reglamento de Torneos LPF 2025, que solo incluye tres títulos oficiales: el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones, disputado entre los ganadores de ambos certámenes o, en caso de repetición, entre el campeón y el vencedor del duelo entre los subcampeones.
La AFA resolvió incorporar este trofeo como manera de resaltar el rendimiento sostenido durante toda la temporada, una práctica que ya se implementa en otras ligas del mundo. La MLS, por ejemplo, entrega el Supporters’ Shield al equipo con más puntos acumulados entre las dos conferencias; este año fue para Philadelphia Union y en 2024 lo había obtenido el Inter Miami de Lionel Messi.
Con esta distinción, Rosario Central suma un nuevo hito a su campaña y se convierte en el primer club argentino en recibir un premio por la tabla anual, un reconocimiento que podría abrir el camino para futuras modificaciones en la estructura competitiva de la Liga Profesional.
