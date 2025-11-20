Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

Es decir, Rosario Central y Platense ya tienen su lugar asegurado, mientras que el tercer cupo será para el ganador del Clausura. El vencedor de este triangular se enfrentará luego a Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina.

En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, se aprobó por unanimidad la creación del título de “Campeón de Liga” para el equipo que más puntos acumule en la Tabla General. Allí mismo se resolvió que Rosario Central sea el primer club coronado bajo esta nueva figura. Con un trofeo histórico y dos finales por delante, el Canalla amplió su calendario y se posiciona como protagonista absoluto del fútbol argentino rumbo al 2026.