Polémica: Ángel Di María festejó el título de Rosario Central 20 días antes
Durante una entrevista tras el triunfo del "Canalla" por la fecha 14, el campeón del mundo ya se adjudicaba el título que todavía no había sido oficializado.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorprendió este jueves al anunciar un trofeo especial para Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025, un premio que no figuraba en el reglamento oficial de la temporada y que se otorga por primera vez, que desató mucha polémica, en especial cuando se viralizó un reciente video de Ángel Di María celebrando el logro que todavía no había sido oficializado.
El reconocimiento surge a partir del liderazgo del "Canalla" en la tabla anual, donde sumó 66 puntos gracias a sus 18 victorias, 12 empates y apenas dos derrotas (ante Boca e Independiente) entre el Apertura y el Clausura.
El reconocimiento no estaba contemplado en el reglamento de Torneos LPF 2025, que solo incluye tres títulos oficiales: el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones, disputado entre los ganadores de ambos certámenes o, en caso de repetición, entre el campeón y el vencedor del duelo entre los subcampeones.
Sin embargo, la AFA resolvió incorporar este trofeo como manera de resaltar el rendimiento sostenido durante toda la temporada, una práctica que ya se implementa en otras ligas del mundo. La MLS, por ejemplo, entrega el Supporters’ Shield al equipo con más puntos acumulados entre las dos conferencias; este año fue para Philadelphia Union y en 2024 lo había obtenido el Inter Miami de Lionel Messi.
El anuncio, una vez concluida la Tabla Anual que lo tuvo al "Canalla" liderando tras una segunda mitad de semestre signado por algunas polémicas arbitrales a favor no dejó de generar controversias.
En este marco, este mismo jueves se volvió viral una entrevista de Di María, luego del triunfo ante Instituto del 31/10 por la fecha 14, donde ya celebraba este nuevo título que todavía no estaba en los planes de nadie.
"Hoy se logró algo muy importante, que fue terminar primero y ser campeón anual. Algo que hace 38 años que Central no lo hacía y es algo muy lindo", dijo entonces el "Fideo".
