El mensaje del Dibu Martínez para Messi antes de su último partido con Argentina: "Despedir al mejor"

La cuenta regresiva para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya entró en su tramo final y los integrantes del plantel comenzaron a exteriorizar la emoción por compartir los últimos momentos del capitán con la camiseta albiceleste. Uno de los que decidió hacerlo públicamente fue Emiliano "Dibu" Martínez, quien publicó un sentido mensaje en sus redes sociales después del último entrenamiento previo al partido ante Benín.