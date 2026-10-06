El mensaje del Dibu Martínez para Messi antes de su último partido con Argentina: "Despedir al mejor"
El arquero compartió una emotiva imagen junto al capitán y a varios de los referentes de la Selección Argentina, a horas del encuentro ante Benín.
La cuenta regresiva para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya entró en su tramo final y los integrantes del plantel comenzaron a exteriorizar la emoción por compartir los últimos momentos del capitán con la camiseta albiceleste. Uno de los que decidió hacerlo públicamente fue Emiliano "Dibu" Martínez, quien publicó un sentido mensaje en sus redes sociales después del último entrenamiento previo al partido ante Benín.
El arquero del Chelsea eligió una fotografía en la que aparece junto al 10 y varios de los futbolistas que fueron protagonistas de la etapa más exitosa del seleccionado nacional. La imagen tuvo un significado especial porque retrató uno de los últimos entrenamientos del grupo junto al máximo referente del equipo.
“Último día con esta hermosa banda. Mañana a ganar y despedir al mejor”, escribió el Dibu Martínez en una historia de Instagram. La frase rápidamente tomó relevancia por el contexto. Este martes 6 de octubre, Argentina enfrentará a Benín en el Estadio Monumental desde las 20 y Messi tendrá allí su última presentación con el seleccionado nacional.
Dibu Martínez despidió a Messi en redes
La imagen elegida por Martínez reunió a varios de los futbolistas que acompañaron a Messi durante los años más importantes de la historia reciente de Argentina. Además del capitán y del propio arquero, aparecen Cristian "Cuti" Romero, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister.
Muchos de ellos fueron piezas fundamentales en los títulos que transformaron la historia reciente del seleccionado. Junto a Messi, formaron parte de los equipos que conquistaron la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.
Por eso, la publicación del Dibu no solamente funciona como una despedida personal hacia Messi. También representa una postal de una generación que consiguió devolver a Argentina a lo más alto del fútbol mundial.
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