El mensaje de Gerard Piqué tras la muerte de Jesús de Miguel que impactó a todos en España

Otros integrantes del plantel madridista, entre ellos Asencio, Cucurella, Mendy, Thiago Pitarch y Carlos Espí, también compartieron la publicación con la que el Tenerife confirmó la noticia. Además, el club blanco realizó un minuto de silencio en memoria del delantero antes de comenzar uno de sus entrenamientos en Valdebebas y difundió un comunicado institucional.

El homenaje de la UEFA a Jesús de Miguel

La repercusión de la noticia también llegó a las autoridades del fútbol europeo. La UEFA dispuso que se realizara un minuto de silencio en todos sus partidos en homenaje al futbolista del Tenerife. Su presidente, Aleksander Ceferin, expresó el pesar de la entidad y envió sus condolencias a los allegados del jugador.

"Estamos consternados por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Hemos buscado palabras y solo hemos hallado silencio. En ese silencio, nuestros corazones y pensamientos están con su familia, sus compañeros de equipo, todos los integrantes del CD Tenerife y quienes lloran esta trágica pérdida", señaló.

De Miguel había sufrido un fuerte impacto con el arquero Jesús Owono durante el encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Pese a la asistencia médica y las maniobras de reanimación realizadas en el campo, el delantero no logró recuperarse.