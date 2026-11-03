El mensaje de Gerard Piqué tras la muerte de Jesús de Miguel que impactó a todos en España
El máximo accionista del FC Andorra y varios futbolistas del Merengue expresaron sus condolencias tras la muerte del delantero del Tenerife.
La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, generó numerosas muestras de dolor en el fútbol internacional. El futbolista falleció a los 30 años después del impacto que sufrió durante el partido frente al FC Andorra y distintas figuras del deporte se pronunciaron para despedirlo.
Uno de los primeros en expresar sus condolencias fue Gerard Piqué, máximo accionista del conjunto andorrano. El exdefensor utilizó sus redes sociales para compartir un breve mensaje en memoria del jugador. "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", escribió Piqué, en su primera reacción pública después de conocerse el fallecimiento.
Mbappé y otras figuras del Real Madrid también lo despidieron
Desde el Real Madrid también llegaron mensajes de apoyo para los familiares, compañeros y allegados de De Miguel. Kylian Mbappé fue uno de los futbolistas que expresó su tristeza por lo sucedido. "Mucha tristeza. No hay palabras. DEP", publicó el delantero francés en su cuenta de Instagram.
Thibaut Courtois también se sumó a las muestras de afecto: "Muy triste la noticia. Un abrazo a sus compañeros, familia y amigos. Descansa en paz, Jesús".
Por su parte, Álvaro Carreras compartió un mensaje en el que destacó el dolor que representa la pérdida de un colega para todo el ambiente futbolístico: "Mucho dolor y tristeza por la pérdida de un compañero de profesión. Todo mi cariño y apoyo a su familia, amigos y al Tenerife en estos momentos tan difíciles. DEP", manifestó.
Otros integrantes del plantel madridista, entre ellos Asencio, Cucurella, Mendy, Thiago Pitarch y Carlos Espí, también compartieron la publicación con la que el Tenerife confirmó la noticia. Además, el club blanco realizó un minuto de silencio en memoria del delantero antes de comenzar uno de sus entrenamientos en Valdebebas y difundió un comunicado institucional.
El homenaje de la UEFA a Jesús de Miguel
La repercusión de la noticia también llegó a las autoridades del fútbol europeo. La UEFA dispuso que se realizara un minuto de silencio en todos sus partidos en homenaje al futbolista del Tenerife. Su presidente, Aleksander Ceferin, expresó el pesar de la entidad y envió sus condolencias a los allegados del jugador.
"Estamos consternados por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Hemos buscado palabras y solo hemos hallado silencio. En ese silencio, nuestros corazones y pensamientos están con su familia, sus compañeros de equipo, todos los integrantes del CD Tenerife y quienes lloran esta trágica pérdida", señaló.
De Miguel había sufrido un fuerte impacto con el arquero Jesús Owono durante el encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Pese a la asistencia médica y las maniobras de reanimación realizadas en el campo, el delantero no logró recuperarse.
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