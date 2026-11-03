"No hay palabras": el dolor de Lionel Messi por la muerte del futbolista del Tenerife
El ahora capitán de la Selección Argentina despidió al delantero Jesús de Miguel, fallecido este martes, a través de sus redes sociales.
La muerte de Jesús de Miguel generó una profunda conmoción en el fútbol español y tuvo repercusión internacional. El delantero del CD Tenerife falleció este martes, a los 30 años, luego de permanecer internado en estado crítico por el impacto que sufrió durante el partido frente al FC Andorra.
Entre las numerosas figuras que reaccionaron ante la tragedia estuvo Lionel Messi, quien utilizó su cuenta de Instagram para despedir al futbolista y enviar sus condolencias a sus seres queridos. El ahora excapitán argentino, actualmente en Inter Miami, publicó una historia con una fotografía en blanco y negro de De Miguel.
La Pulga acompañó la imagen con un breve mensaje cargado de tristeza: "No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y amigos. Que en paz descanse", escribió el rosarino.
La tragedia que conmocionó al fútbol de España
De Miguel había sufrido un fuerte impacto en el pecho durante el encuentro entre Tenerife y Andorra, correspondiente a la Segunda División española. En una salida lejos de su área, el arquero Jesús Owono chocó con el delantero y fue expulsado por la acción.
El partido, que estaba igualado 2-2, terminó suspendido debido a la gravedad de lo ocurrido. El futbolista fue atendido en el campo y trasladado posteriormente a un centro médico, donde permaneció internado hasta que se confirmó su fallecimiento.
La noticia provocó numerosas muestras de pesar de clubes, jugadores y dirigentes. Messi se sumó así a los mensajes de despedida que llegaron desde distintos puntos del mundo.
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