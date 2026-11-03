El inesperado destino del banderín de Boca que Otamendi recibió en el Superclásico

El intercambio de estandartes entre capitanes es una costumbre de siempre, igual que el sorteo del arco y la foto con el árbitro. Esta vez les tocó a dos campeones del mundo: Paredes por Boca y Otamendi, que por primera vez fue capitán de River en un Superclásico. Lo que casi nunca se sabe es qué pasa después con esos banderines. En este caso, el del Xeneize terminó en manos de Andrés Arouxet, reportero gráfico que trabaja en la Bombonera y que también suele cubrir a Boca como visitante.