El inesperado destino del banderín de Boca que Otamendi recibió en el Superclásico
El capitán de River le entregó el estandarte xeneize a un fotógrafo de la Bombonera, que lo mostró en Instagram y contó cómo fue.
Un gesto de protocolo terminó en un recuerdo inesperado. Antes del Superclásico en la Bombonera, Nicolás Otamendi recibió el banderín de Boca de manos de Leandro Paredes y, en lugar de quedárselo, se lo regaló a un fotógrafo que cubre habitualmente al Xeneize.
El intercambio de estandartes entre capitanes es una costumbre de siempre, igual que el sorteo del arco y la foto con el árbitro. Esta vez les tocó a dos campeones del mundo: Paredes por Boca y Otamendi, que por primera vez fue capitán de River en un Superclásico. Lo que casi nunca se sabe es qué pasa después con esos banderines. En este caso, el del Xeneize terminó en manos de Andrés Arouxet, reportero gráfico que trabaja en la Bombonera y que también suele cubrir a Boca como visitante.
¿Cómo llegó el banderín de Boca a manos de un fotógrafo?
El propio fotógrafo lo mostró en una historia de Instagram, donde se lo ve con el banderín, junto a la imagen de los capitanes con el árbitro y el momento en que Otamendi se lo extiende. El mensaje decía: “Gracias Ota por el banderín”, y lo definía como “un gran recuerdo de otro clásico ganado”.
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Según le relató a Olé, cuando terminó la foto con los colegas, Otamendi se le acercó en la línea de cal y se lo dio. Arouxet buscó a algún auxiliar de Boca para entregárselo, pero finalmente se lo quedó: lo calificó como “un recuerdo soñado”. También aclaró que conoce al defensor por haber trabajado con él en partidos de la Selección y lo describió como “un tipazo”. Para el fotógrafo, todo forma parte del folclore: una anécdota más del clásico.
El gesto del campeón del mundo contrasta con lo que pasó en el campo. Boca ganó 1-0 en un partido cargado de polémica, en el que River terminó con dos expulsados: Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. Mientras tanto, el Millonario ya piensa en la última fecha del Torneo Clausura 2026, donde visitará a Aldosivi en Mar del Plata, con la Copa Libertadores 2027 todavía en juego.
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