La UEFA tomó una decisión tras la muerte de Jesús de Miguel que alcanzará a todos sus torneos
La Confederación Europea de Fútbol anunció que se realizará un minuto de silencio en los encuentros de sus tres principales competencias continentales durante esta semana.
La muerte de Jesús de Miguel provocó una profunda conmoción en el fútbol europeo. Después de que el CD Tenerife confirmara el fallecimiento de su delantero, la UEFA comunicó una medida especial para recordar al futbolista en los partidos continentales de esta semana.
A través de sus canales oficiales, el organismo anunció que se realizará un minuto de silencio en todos los encuentros de sus competiciones como homenaje al jugador español, que murió a los 30 años después de sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el partido frente al FC Andorra.
La iniciativa alcanzará a los compromisos de la Champions League 2026/2027 previstos para este martes y miércoles, además de los encuentros de Europa League y Conference League que se disputarán el jueves.
El mensaje de la UEFA por la muerte de Jesús de Miguel
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, también se manifestó tras conocerse la noticia y transmitió sus condolencias a los familiares y allegados del futbolista. "Estamos consternados por la muerte de Jesús de Miguel Alameda", expresó el dirigente.
Luego, agregó: "Hemos buscado palabras y sólo hemos encontrado silencio. En ese silencio, nuestros corazones y nuestros pensamientos están con su familia, sus compañeros de equipo, toda la gente del CD Tenerife y todos aquellos que lloran esta trágica pérdida".
Por su parte, la entidad publicó un mensaje institucional en el que lamentó la partida del delantero y acompañó a sus seres queridos y al club español en este momento.
¿Cómo ocurrió la tragedia que conmocionó al fútbol español?
De Miguel falleció durante la mañana de este martes, después de permanecer internado desde el lunes. El futbolista había recibido un fuerte impacto en el pecho durante el encuentro entre Tenerife y Andorra, cuando Jesús Owono salió de su área para disputar una pelota.
Tras el choque, el delantero se desplomó y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Fue asistido en el campo de juego y trasladado a un hospital, donde permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su muerte.
El Tenerife comunicó la noticia con un mensaje cargado de dolor: "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda". La decisión de la UEFA permitirá que los equipos y los hinchas de todo el continente rindan homenaje al futbolista durante una semana marcada por la tristeza.
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