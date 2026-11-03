La UEFA tomó una decisión tras la muerte de Jesús de Miguel que alcanzará a todos sus torneos

Por su parte, la entidad publicó un mensaje institucional en el que lamentó la partida del delantero y acompañó a sus seres queridos y al club español en este momento.

¿Cómo ocurrió la tragedia que conmocionó al fútbol español?

De Miguel falleció durante la mañana de este martes, después de permanecer internado desde el lunes. El futbolista había recibido un fuerte impacto en el pecho durante el encuentro entre Tenerife y Andorra, cuando Jesús Owono salió de su área para disputar una pelota.

Tras el choque, el delantero se desplomó y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Fue asistido en el campo de juego y trasladado a un hospital, donde permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su muerte.

El Tenerife comunicó la noticia con un mensaje cargado de dolor: "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda". La decisión de la UEFA permitirá que los equipos y los hinchas de todo el continente rindan homenaje al futbolista durante una semana marcada por la tristeza.