"No veo mala intención": el análisis de Goycochea sobre el choque entre Owono y De Miguel

El exfutbolista también recordó el choque que sufrió Emiliano "Dibu" Martínez ante un rival del fútbol inglés y que le provocó una fractura de mandíbula. Con ese ejemplo, buscó ilustrar que incluso los arqueros experimentados pueden quedar expuestos cuando salen a disputar una pelota con mucha velocidad. Sobre la responsabilidad de Owono, consideró: “Hay una torpeza, no veo mala intención”.

El exarquero también se refirió al impacto emocional que podría tener lo sucedido en el futbolista del Andorra. “Le va a costar recuperarse”, advirtió. En ese sentido, consideró que Owono posiblemente necesite acompañamiento psicológico para atravesar lo ocurrido y afrontar un eventual regreso a la actividad profesional.