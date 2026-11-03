"No veo mala intención": el análisis de Goycochea sobre el choque entre Owono y De Miguel
El exarquero de la Selección Argentina explicó los riesgos de salir lejos del área para disputar una pelota y se refirió al impacto que terminó con la vida del delantero del Tenerife.
La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, provocó conmoción en el fútbol internacional y abrió distintas discusiones sobre el impacto que sufrió durante el partido frente al FC Andorra. En ese contexto, Sergio Goycochea analizó la acción protagonizada por Jesús Owono y explicó las dificultades que puede afrontar un arquero cuando abandona su área para disputar una pelota.
El exguardameta de la Selección Argentina compartió su mirada en Radio La Red y describió las circunstancias que suelen presentarse cuando un equipo se encuentra volcado al ataque. “Es una clásica jugada donde el equipo está lanzado al ataque”, explicó. En ese escenario, el arquero puede verse obligado a salir de su posición habitual e intentar resolver la acción con los pies o la cabeza.
Goycochea, una de las figuras en el Mundial de Italia 1990, remarcó que, una vez fuera del área, el guardameta ya no puede utilizar las manos para intervenir. “No es lo más común que hacés”, señaló sobre ese tipo de situaciones.
La explicación de Goycochea sobre la jugada entre Owono y De Miguel
Durante el encuentro entre Tenerife y Andorra, Owono salió lejos de su arco para disputar una pelota y terminó impactando con la rodilla en el pecho de De Miguel. El árbitro lo expulsó y el partido fue suspendido cuando el marcador estaba 2-2.
Al describir la acción, Goycochea sostuvo: “Para mí el golpe fue en el pecho”. También explicó que, en ese tipo de salidas, el arquero puede concentrarse exclusivamente en llegar al balón y perder de vista otros factores. “Salís como disparado con el objetivo de la pelota, sin pensar otra cosa”, expresó.
El exfutbolista también recordó el choque que sufrió Emiliano "Dibu" Martínez ante un rival del fútbol inglés y que le provocó una fractura de mandíbula. Con ese ejemplo, buscó ilustrar que incluso los arqueros experimentados pueden quedar expuestos cuando salen a disputar una pelota con mucha velocidad. Sobre la responsabilidad de Owono, consideró: “Hay una torpeza, no veo mala intención”.
El exarquero también se refirió al impacto emocional que podría tener lo sucedido en el futbolista del Andorra. “Le va a costar recuperarse”, advirtió. En ese sentido, consideró que Owono posiblemente necesite acompañamiento psicológico para atravesar lo ocurrido y afrontar un eventual regreso a la actividad profesional.
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