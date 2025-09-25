Racing pierde a Nardoni por un desgarro: no juega el clásico con Independiente

El rival de Racing en semifinales saldrá de la llave entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. En la ida disputada en Brasil, el conjunto carioca se impuso 2-1 y parte como favorito, aunque el Pincha intentará revertir la serie en La Plata y seguir con vida en una competencia que está más apasionante que nunca y que podrá dar más de una sorpresa en los próximos encuentros.