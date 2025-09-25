Racing pierde a Nardoni por un desgarro: no juega el clásico con Independiente
El mediocampista sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho y estará al menos 21 días fuera. Se pierde el clásico y el cruce con River en Copa Argentina.
Racing, que viene de eliminar a Vélez en los cuartos de final de la Copa Libertadores, recibió un duro golpe en la previa de una seguidilla clave de partidos. Juan Nardoni, pieza fundamental del mediocampo, sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho y estará al menos 21 días alejado de las canchas.
El mediocampista ya quedó descartado para el clásico frente a Independiente por el Torneo Clausura y tampoco podrá estar en la serie de cuartos de final de la Copa Argentina ante River. Además, su recuperación se extendería justo hasta la fecha de las semifinales de la Copa Libertadores, programadas entre el 21 y el 29 de octubre.
¿Llega a las semifinales de la Copa Libertadores?
Si bien los plazos de rehabilitación marcan que podría estar disponible para el inicio de las semifinales, la gran duda es su falta de ritmo. Nardoni llegaría sin partidos previos y Gustavo Costas deberá evaluar si lo arriesga desde el arranque o lo reserva para la revancha, dependiendo del estado del plantel y del resultado del primer cruce.
El rival de Racing en semifinales saldrá de la llave entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. En la ida disputada en Brasil, el conjunto carioca se impuso 2-1 y parte como favorito, aunque el Pincha intentará revertir la serie en La Plata y seguir con vida en una competencia que está más apasionante que nunca y que podrá dar más de una sorpresa en los próximos encuentros.
Una baja sensible en un momento clave para Racing
Juan Nardoni ya había llegado con molestias a los cuartos de final ante Vélez, donde apenas pudo jugar algunos minutos en la revancha. Ahora, Racing deberá reacomodar el mediocampo y buscar variantes mientras espera la recuperación del volante en el tramo más importante de la temporada.
