FIFA presentó a Maple, Zayu y Clutch, las mascotas del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá
Un alce, un jaguar y un águila serán los personajes de la Copa del Mundo. Representan a los tres países anfitriones y estarán presentes en videojuegos y merchandising.
La Copa del Mundo 2026 marcará un hecho histórico al disputarse por primera vez en tres países y con 48 selecciones. En sintonía con este espíritu innovador, la FIFA presentó a sus mascotas oficiales: Maple, Zayu y Clutch, tres personajes que buscan reflejar la diversidad cultural de Canadá, México y Estados Unidos.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que las mascotas “transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial”, y aseguró que estarán presentes en camisetas, productos oficiales y, por primera vez, en videojuegos.
Maple, Zayu y Clutch debutarán como personajes jugables en FIFA Héroes, un nuevo título arcade de fútbol 5 con licencia oficial que se lanzará en 2026 para consolas, móviles y PC. Además, estarán disponibles en FIFA Super League Soccer en Roblox, con desafíos y recompensas especiales.
El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con 48 selecciones y sedes repartidas en Canadá, México y Estados Unidos. Las mascotas animarán a los hinchas, acompañarán a los más chicos en los estadios y serán protagonistas de la experiencia digital y comercial de la competencia.
Qué representa cada mascota para el Mundial 2026
Maple es un alce canadiense que simboliza resiliencia, creatividad y pasión por el arte urbano. Dentro del campo juega como arquero, reconocido por sus atajadas y liderazgo.
Zayu, el jaguar mexicano, representa la unidad, la fortaleza y la alegría. Es delantero y fuera de la cancha transmite la riqueza cultural de México a través de la gastronomía, la música y la tradición. Promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, y une a personas de diferentes países con su pasión y orgullo.
Clutch, el águila calva estadounidense, encarna el optimismo y la determinación. Como mediocampista inspira a su equipo con energía y pasión, convirtiéndose en un símbolo de unión. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido al máximo.
