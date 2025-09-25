FIFA presentó a Maple, Zayu y Clutch, las mascotas del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

image

Zayu, el jaguar mexicano, representa la unidad, la fortaleza y la alegría. Es delantero y fuera de la cancha transmite la riqueza cultural de México a través de la gastronomía, la música y la tradición. Promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, y une a personas de diferentes países con su pasión y orgullo.

image

Clutch, el águila calva estadounidense, encarna el optimismo y la determinación. Como mediocampista inspira a su equipo con energía y pasión, convirtiéndose en un símbolo de unión. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido al máximo.

image