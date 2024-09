El mensaje de Lionel Scaloni para Franco Armani tras su despedida de la Selección Argentina

“Para nosotros ha sido importantísimo. Todos se acuerdan del famoso penal contra Paraguay, pero yo no me quedo solo con eso. Me quedo con que nos ha dejado un legado espectacular: fue un tipo recontra querido en el grupo, profesional y que siempre tiró para adelante aunque no le haya tocado jugar”, expresó el DT. Y además, agregó: "En los primeros años fue muy importante dentro de la cancha, pero después no le ha tocado y ha sido importantísimo. Le agradezco y espero que la gente se acuerde de él porque ha sido importante”.

El agradecimiento de Lionel Scaloni para Franco Armani tras anunciar su retiro de la Selección Argentina pic.twitter.com/W13KOwQ6RB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 4, 2024

El mensaje de agradecimiento de Scaloni es un testimonio del respeto y la admiración que el cuerpo técnico y sus compañeros sienten por Armani. “Le agradezco y espero que la gente se acuerde de él porque ha sido importante”, concluyó el DT, enfatizando la relevancia del arquero en la historia reciente del fútbol argentino.

Lionel Scaloni habló sobre el homenaje para Ángel Di María

"El homenaje a Ángel (Di María) es merecidísimo, con su gente, en Argentina, y así lo va tener. Ha sido un futbolista de los mejores de la historia y deja un legado imborrable. Hay que agarrarse de lo que ha hecho, de no rendirse nunca, no darse por vencido, que de esto se trata la vida y el fútbol. Además es un chico espectacular y eso hace que se agigante más todo. Ha demostrado en varias ocasiones todo lo que vale", aseguró.