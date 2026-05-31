Uno por uno, cómo están los jugadores lesionados de la Selección Argentina, según Gastón Edul

Uno por uno, cómo están los jugadores de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

Los casos más complejos: Dibu Martínez y Cuti Romero

Gastón Edul diferenció los problemas óseos y ligamentarios de las habituales dolencias musculares:

Emiliano "Dibu" Martínez: Presenta una fractura muy chica. Por precaución, el arquero no atajará en los dos partidos amistosos previos a la Copa del Mundo. "No los ataja justamente para poder llegar al 16 de junio. Yo creo que nos vamos a dar cuenta de cómo está Dibu los 4 o 5 días previos al partido para ver cómo se puede entrenar" , detalló, confirmando que se perderá los cruces ante Honduras y de Islandia del 6 y 9 de junio.

Cristian "Cuti" Romero: Es el único futbolista que arrastra una lesión de ligamentos, lo que lo marginó de las canchas durante los últimos dos meses. El defensor apunta a llegar al debut del 16 de junio contra Argelia. No jugará frente a Honduras y se evaluará si suma algunos minutos ante Islandia para recuperar ritmo de juego.

dibu martinez (1) Cómo están los jugadores lesionados de la Selección Argentina, según Gastón Edul.

La situación de Lionel Messi y el resto de los tocados

Lionel Messi: El capitán acarrea una molestia física que, según la mirada del periodista, llevará a que Scaloni no lo arriesgue en el primer amistoso, aunque su presencia para el 16 de junio contra Argelia está garantizada.

Leandro Paredes: Trajo tranquilidad respecto al volante central tras su última complicación en Boca. "La información que tenemos nosotros es que no llegó a ser un desgarro... Fue una contractura, que se pudo haber hecho una distensión, pero no es un desgarro. No está en duda para el debut" , aclaró Edul.

Nahuel Molina y Nicolás González: Ambos futbolistas se encuentran en la etapa final de la recuperación de sus respectivos desgarros. González está muy cerca de recibir el alta médica y podría sumar minutos en los partidos preparatorios.

Nicolás Paz: Lo suyo fue simplemente un golpe. La alarma se encendió de manera preventiva para evitar que se agravara la zona en su último compromiso, pero no está lesionado. Se espera que sume rodaje en alguno de los amistosos y estará disponible para el debut mundialista.

Nicolas Gonzalez Mundial 2026 Nicolás González en la llegada de la Selección Argentina a Estados Unidos para el Mundial 2026.

La decisión de Lionel Scaloni con los jugadores "tocados" de cara a los amistosos

De cara a los duelos del 6 de junio ante Honduras y del 9 de junio frente a Islandia, el búnker argentino mantendrá una postura sumamente cautelosa.

"No hay jugadores que se pierdan de manera confirmada partidos del Mundial, sino Scaloni no los traería", enfatizó Edul, quien concluyó señalando que el cuerpo técnico exigirá a los futbolistas en el centro de entrenamiento, pero no tomará riesgos innecesarios en la cancha a días de que ruede la pelota de manera oficial en la Copa del Mundo 2026.