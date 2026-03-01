El mensaje de Martín Demichelis en su presentación en Mallorca: "Que sigan creyendo"

image

El entrenador de 45 años también remarcó la importancia de la actitud en este tramo decisivo del campeonato: “Necesito ver en la semana que me demuestren quién está para jugar y desde ahí armaré el once. Ahora, el que esté sano y se pueda poner las botas para saltar al campo, no voy a permitir que esté con la mirada para abajo, con los hombros para abajo. Hay que dar lo mejor de sí en cada uno de los entrenamientos, porque de eso nos tenemos que agarrar”.

Sobre su llegada al club, contó que el llamado de Pablo Ortells, director deportivo del Mallorca, fue determinante: “Me llamó y me entusiasmó la posibilidad de venir. Sigo activamente La Liga y el trato fue muy recíproco. En día y medio ya estaba tomando un avión”.

Con pasado como jugador en Bayern Múnich, Málaga y Manchester City, y tras conquistar en River el Torneo de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, Demichelis asume un desafío complejo en España. Su debut será este sábado ante Osasuna, en un duelo clave para iniciar la remontada. “Creo mucho en el plantel. Hoy tuvimos el primer entrenamiento, nos miramos a la cara después de una derrota dolorosa. No tengo ninguna duda de que trabajando vamos a darle la vuelta a la situación”, aseguró.

Y cerró con un mensaje directo a la afición: “He escuchado recién de la unión. Es cierto, la necesitamos. Cuando hay esa sinergia entre la gente y el equipo todo fluye más fácil e incluso es mucho más difícil para los rivales. Así que le digo a la afición que siga viniendo, que siga creyendo que tenemos una oportunidad, como dijo Alfonso, de 12 fechas, que para mí empieza hoy. Un torneo de 36 puntos, en el cual hay que superar algunos equipos, y creo mucho en el plantel para poder hacerlo”.