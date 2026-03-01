El mensaje de Martín Demichelis en su presentación en Mallorca: "Que sigan creyendo"
"Micho" fue presentado como DT del Mallorca, que pelea por no descender en La Liga. “Que sigan creyendo”, pidió el argentino en conferencia de prensa.
Martín Demichelis fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Mallorca, que atraviesa un momento crítico en La Liga de España. El conjunto balear ocupa el puesto 18 y está en zona de descenso, con 12 partidos por delante y 36 puntos en juego. “Que sigan creyendo”, fue el mensaje del DT argentino en su primera conferencia.
Será la primera experiencia de Demichelis en el fútbol español como entrenador, tras sus pasos por River y Rayados de Monterrey. En esta nueva etapa estará acompañado por Germán Lux, Gabriel Raimondi y un cuerpo técnico que completan Mariano Cambursano como analista de video, Jorge Rey como preparador físico y David Quintana en logística.
El Mallorca arrastra cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros y necesita revertir su presente para mantenerse en la máxima categoría. En su presentación, el ex defensor fue claro respecto al objetivo inmediato: “No me importa lo que pasó en el pasado. En España entendí, pero a la perfección, la frase de ‘sí se puede’, que hay que creer, hay que estar todos juntos. Para mí lo importante son los próximos 12 partidos de Liga, que son 12 oportunidades. Hay 36 puntos en juego y ese es nuestro objetivo”.
Demichelis ya tuvo su primer contacto con el plantel tras observar desde el palco la caída ante Real Sociedad y apuntó a la solidez defensiva como prioridad: “Construir un equipo sólido. Somos el segundo equipo con más goles encajados y (Vedat) Muriqi lleva 16 goles. Debemos armar una base defensiva para que todo fluya con más naturalidad”.
En la misma línea, agregó: “Hay que hacer un equipo que pueda sentirse cómodo de local y de visitante, y desde ahí, seguro que para adelante va a fluir todo mucho, con mucha más naturalidad. Se juega como se entrena. Si te entrenás bien, tenés muchísimas probabilidades de jugar bien”.
El entrenador de 45 años también remarcó la importancia de la actitud en este tramo decisivo del campeonato: “Necesito ver en la semana que me demuestren quién está para jugar y desde ahí armaré el once. Ahora, el que esté sano y se pueda poner las botas para saltar al campo, no voy a permitir que esté con la mirada para abajo, con los hombros para abajo. Hay que dar lo mejor de sí en cada uno de los entrenamientos, porque de eso nos tenemos que agarrar”.
Sobre su llegada al club, contó que el llamado de Pablo Ortells, director deportivo del Mallorca, fue determinante: “Me llamó y me entusiasmó la posibilidad de venir. Sigo activamente La Liga y el trato fue muy recíproco. En día y medio ya estaba tomando un avión”.
Con pasado como jugador en Bayern Múnich, Málaga y Manchester City, y tras conquistar en River el Torneo de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, Demichelis asume un desafío complejo en España. Su debut será este sábado ante Osasuna, en un duelo clave para iniciar la remontada. “Creo mucho en el plantel. Hoy tuvimos el primer entrenamiento, nos miramos a la cara después de una derrota dolorosa. No tengo ninguna duda de que trabajando vamos a darle la vuelta a la situación”, aseguró.
Y cerró con un mensaje directo a la afición: “He escuchado recién de la unión. Es cierto, la necesitamos. Cuando hay esa sinergia entre la gente y el equipo todo fluye más fácil e incluso es mucho más difícil para los rivales. Así que le digo a la afición que siga viniendo, que siga creyendo que tenemos una oportunidad, como dijo Alfonso, de 12 fechas, que para mí empieza hoy. Un torneo de 36 puntos, en el cual hay que superar algunos equipos, y creo mucho en el plantel para poder hacerlo”.
