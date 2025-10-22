El mensaje de Nicolás Varrone que ilusiona a los fans: "Dios no solo escucha, también es argentino"
El piloto argentino publicó una frase en redes que reavivó las versiones sobre su futuro, justo cuando Cadillac espera para su debut en 2026.
En medio de la explosión que generó la irrupción de Franco Colapinto en la Fórmula 1, Nicolás Varrone volvió a encender las especulaciones sobre su futuro automovilístico con un llamativo posteo en sus redes sociales, que generó alta expectativa entre los fanáticos por la contundencia de sus palabras.
El piloto argentino de 24 años, campeón mundial de la categoría LMP3 y ganador de las 24 horas de Le Mans en 2023, compartió un mensaje que no pasó desapercibido: “DIOS NO SOLO ESCUCHA, TAMBIÉN ES ARGENTINO”. La publicación, acompañada por la cita a un antiguo posteo suyo sobre Cadillac, fue interpretada como un guiño hacia la marca estadounidense, que se incorporará a la Máxima en 2026.
El contexto no es menor: Varrone ya había mostrado interés en formar parte del proyecto de Cadillac desde su anuncio en noviembre del año pasado, cuando escribió “Dios, ¿tú me escuchas?” al conocerse la llegada de la firma norteamericana al Mundial de F1. El reciente mensaje, aludiendo a aquella publicación, parece insinuar que podría haber novedades o acercamientos entre las partes.
Varrone no es ajeno a la marca de General Motors. En el pasado probó uno de sus prototipos en la clase Hypercar del Campeonato Mundial de Endurance (WEC), una experiencia que lo dejó bien posicionado en el radar de los equipos vinculados a Cadillac. Además, este año realizó ensayos con monoplazas de Fórmula 2 para las escuderías AIX y VAR, aunque sin competir oficialmente por falta de patrocinadores. Su nombre también sonó en la IndyCar, donde recibió tres ofertas que finalmente no prosperaron.
Durante este 2025, el piloto de Ingeniero Maschwitz mantuvo un calendario activo, participando en las 24 horas de Daytona y en la mítica cita de Le Mans, entre otras competencias de resistencia. Ahora, su enigmático mensaje reavivó la ilusión de los fanáticos argentinos, que sueñan con tener a otro piloto albiceleste compitiendo en lo más alto del mundo.
Por su parte, Cadillac confirmó que debutará en la máxima categoría en 2026 con una dupla compuesta por Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez, además de un plantel de pilotos de desarrollo integrado por Colton Herta, Simon Pagenaud, Pietro Fittipaldi y Charlie Eastwood. La incógnita pasa por saber si Varrone podría sumarse a ese ambicioso proyecto. Su mensaje, al menos, dejó abierta la puerta a soñar.
