El aliento de Rodrigo de Paul y Diego Simeone a Racing antes de la semifinal ante Flamengo

Ambos referentes reflejaron el sentimiento académico que los une más allá de las distancias y los compromisos profesionales. Tanto De Paul como Simeone comenzaron sus carreras en el club de Avellaneda, donde forjaron una conexión que perdura con los años.

A qué hora juegan hoy Racing y Flamengo por la Copa Libertadores

Con ese respaldo simbólico desde el exterior, Racing buscará esta noche dar un paso fundamental hacia la final continental. El equipo que dirige Gustavo Costas intentará lograr un resultado favorable ante el poderoso Flamengo, en el duelo de ida de las semifinales, que se jugará desde las 21.30 (hora argentina) en el mítico Maracaná. El sueño de volver a una final internacional después de décadas encuentra ahora también el impulso emocional de dos ídolos que nunca se olvidaron de sus raíces.