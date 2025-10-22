El aliento de Rodrigo de Paul y Diego Simeone a Racing antes de la semifinal ante Flamengo
El mediocampista del Inter de Miami y el entrenador del Atlético Madrid enviaron mensajes de apoyo al club de Avellaneda antes del duelo decisivo.
Racing se prepara para una noche clave en la Copa Libertadores 2025, y desde distintos rincones del mundo, dos figuras muy queridas por la hinchada académica se sumaron al aliento. Rodrigo De Paul y Diego Simeone, ambos con pasado en el club, expresaron su apoyo en la previa del duelo de semifinales ante Flamengo, que se disputará este miércoles en el estadio Maracaná.
Desde Miami, donde actualmente juega para el Inter, De Paul brindó unas palabras llenas de emoción y orgullo por los colores que lo vieron nacer futbolísticamente. “Creo que los muchachos ya se acostumbraron a jugar partidos importantes, en canchas difíciles. Tienen personalidad y carácter, y seguro sabrán cómo afrontarlo”, sostuvo el mediocampista de la Selección argentina durante una conferencia de prensa.
Además, remarcó que, pese a la distancia, vivirá el encuentro con el fervor de un hincha más. “Desde el lugar que me toca, les mando todo mi apoyo y energía positiva. Ya estoy preparado para ver el partido y hacer fuerza por Racing”, expresó, dejando en claro que el vínculo con la Academia sigue tan fuerte como cuando vistió su camiseta en el Cilindro.
Por su parte, Diego “Cholo” Simeone también se refirió al partido durante una conferencia previa a un compromiso de su equipo por la Champions League. El actual entrenador del Atlético Madrid no dudó en mostrar su favoritismo: “Estoy del lado de Racing, está claro. Felipe (Luis) sabe muy bien que soy hincha del club”, bromeó, en referencia a su exdirigido y actual técnico del Flamengo.
El “Cholo” aprovechó además para elogiar la labor del brasileño, destacando su evolución y su estilo definido: “Felipe está haciendo un trabajo enorme, con una gran evolución. Su equipo juega a lo que él quiere. Le deseo lo mejor, pero mi corazón está con Racing”.
Ambos referentes reflejaron el sentimiento académico que los une más allá de las distancias y los compromisos profesionales. Tanto De Paul como Simeone comenzaron sus carreras en el club de Avellaneda, donde forjaron una conexión que perdura con los años.
A qué hora juegan hoy Racing y Flamengo por la Copa Libertadores
Con ese respaldo simbólico desde el exterior, Racing buscará esta noche dar un paso fundamental hacia la final continental. El equipo que dirige Gustavo Costas intentará lograr un resultado favorable ante el poderoso Flamengo, en el duelo de ida de las semifinales, que se jugará desde las 21.30 (hora argentina) en el mítico Maracaná. El sueño de volver a una final internacional después de décadas encuentra ahora también el impulso emocional de dos ídolos que nunca se olvidaron de sus raíces.
