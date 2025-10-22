Cambió lugar de largada del medio maratón de Mar del Plata 2025: cómo será el nuevo circuito de los 21k
El medio maratón de Mar del Plata, que se correrá en noviembre, es el evento de running más importante del año en la Ciudad Feliz.
El próximo 9 de noviembre se realizará una nueva edición del medio maratón de la ciudad de Mar del Plata, evento que también tiene la posibilidad de correr 10k y 5k, tendrá modificaciones en esta edición 2025.
Los 21k de Mar del Plata de noviembre es comparable con el medio maratón de Buenos Aires y en este 2025 nuevamente tendrá récord de participantes, con cupos agotados para todas las categorías que se correrán el segundo domingo de noviembre.
Medio maratón de Mar del Plata: todo lo que hay que saber
En principio los tradicionales 21k de Mar del Plata iban a salir desde la zona del casino y el hotel Provincial, en la zona de la rambla pero eso, por razones de fuerza mayor, se tuvo que modificar, algo que todos los que transitan la ciudad sospechaban que iba a suceder hace tiempo.
Finalmente la largada -y llegada- del medio maratón será desde Playa Grande, a la altura de las calles Guardavidas Guillermo Volpe y Primera junta. El cambio de lugar se debe a las obras que está realizando el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la zona de la rambla marplatense.
Desde allí la carrera irá hacia el centro de la ciudad, siempre por la costa, llegando hasta la avenida Constitución y de ahí volverá hacia el sur, pasando por la escollera norte y terminando en la dura cuesta de Playa Grande en el kilómetro 20.
La última vez que el medio maratón de Mar de Plata salió de Playa Grande fue en el año 2019, luego comenzó a salir de la zona de la rambla.
Así será el trayecto del medio maratón
