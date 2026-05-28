El mensaje privado de Uvita Fernández a Hernán Castillo tras el título de Belgrano: "La con..."

"Uvita" no fue el único miembro del plantel campeón en reaccionar ante los comentarios del streaming. Todo el mundo Belgrano salió a contestarle a Castillo: Lucas Passerini fue el primero en recoger el guante a través de su cuenta de Twitter. Citó el video del periodista, le pidió explícitamente que "cerrara el ort"* y tildó sus comentarios de "mala leche". Además, Franco "Mudo" Vázquez, con su habitual tranquilidad, el enganche minimizó los ataques de Castillo y sentenció: "No me interesa, no hay que darle importancia a gente que sabe muy poco".