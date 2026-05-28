El mensaje privado de Uvita Fernández a Hernán Castillo tras el título de Belgrano: "La con..."
Nicolás Fernández y Franco Vázquez le respondieron al periodista que los descalificó tras la final entre Belgrano y River en el Mario Alberto Kempes.
Las repercusiones de la histórica y agónica final del Torneo Apertura 2026, en la que Belgrano se consagró campeón tras vencer a River en el Mario Alberto Kempes el pasado domingo 24 de mayo, siguen sumando capítulos de altísima tensión. Esta vez, el foco se trasladó fuera de la cancha debido a un feroz descargo del periodista Hernán Castillo, confeso hincha del Millonario, que desató la furia de los futbolistas del Pirata.
En su espacio del canal de streaming Love, Castillo apuntó con dureza contra el estado físico y la actualidad de los referentes del equipo de Ricardo Zielinski para justificar la derrota de River. Entre otras picantes declaraciones, afirmó que Franco "Mudo" Vázquez "hace seis meses jugaba en China", que Lucas Passerini "no se mueve tres metros" y lanzó el dardo más polémico de todos al asegurar que "Uvita está más gordo que yo".
La dura respuesta sin filtro de "Uvita" Fernández a Hernán Castillo: "La con... de tu madre"
La respuesta del delantero cordobés no se hizo esperar. En diálogo con La Voz del Interior, Nicolás "Uvita" Fernández reveló la tremenda calentura que le generaron los dichos del periodista y no dudó en confesar el fuerte insulto que le envió de manera directa: "Es un loco. Le mandé un privado y no me contestó. Le puse: ‘LA CONCHA DE TU MADRE’. Sin censura. Así le va a ir, a las personas que son mala leche les va mal. Es una falta de respeto, le hemos dado nota mil veces”*.
"Uvita" no fue el único miembro del plantel campeón en reaccionar ante los comentarios del streaming. Todo el mundo Belgrano salió a contestarle a Castillo: Lucas Passerini fue el primero en recoger el guante a través de su cuenta de Twitter. Citó el video del periodista, le pidió explícitamente que "cerrara el ort"* y tildó sus comentarios de "mala leche". Además, Franco "Mudo" Vázquez, con su habitual tranquilidad, el enganche minimizó los ataques de Castillo y sentenció: "No me interesa, no hay que darle importancia a gente que sabe muy poco".
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