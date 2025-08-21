El presidente de Chile habló de los incidentes en la cancha de Independiente: "Nada justifica un linchamiento"
Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para manifestarse sobre lo sucedido en el partido que se suspendió entre Independiente y la U de Chile.
El Presidente de Chile, Gabriel Boric, se manifestó sobre los hechos de violencia sucedidos el miércoles por la noche en la cancha de Independiente y apuntó contra la organización del partido.
Además, el presidente chileno remarcó que todo lo que sucedió entre los hinchas de Universidad de Chile e Independiente "está mal en demasiados sentidos" y cerró marcando que nada justifica el linchamiento que recibieron poco más de una decenas de sus compatriotas a manos de unos 200 barras armados del equipo de Avellaneda.
El descargo de Boric
"Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables", sentenció.
"Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior. Y no, nada justifica un linchamiento. Nada", agrego el chileno.
Y luego cerró con un mensaje: "Le he encargado a nuestro embajador en Argentina José Antonio Viera Gallo que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario