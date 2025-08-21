El presidente de Chile habló de los incidentes en la cancha de Independiente: "Nada justifica un linchamiento"

"Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior. Y no, nada justifica un linchamiento. Nada", agrego el chileno.