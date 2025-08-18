Capturaron al sicario liberado por error en Chile que se creía que podía estar en la Patagonia

sicario chile

El Octavo Juzgado de Garantía había ordenado su prisión preventiva el 9 de julio, señalando el peligro que representaba para la sociedad y el riesgo de fuga, pero una resolución electrónica emitida al día siguiente permitió su excarcelación, lo que aún es investigado por la fiscalía.

El caso mantiene bajo escrutinio al Poder Judicial chileno, donde se analiza si la liberación se debió a un error administrativo o a una posible manipulación interna. Mientras tanto, el nombre de Mejía Hernández sigue en los registros internacionales, marcado por su vinculación con la organización criminal Tren de Aragua y su historial delictivo que incluye homicidios y fugas bajo identidad falsa.