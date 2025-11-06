El tarotista de Boca lanzó su pronóstico para el Superclásico: "Las cartas me dicen que..."
Walter Levalle, reconocido tarotista xeneize, analizó las energías de ambos equipos antes del duelo clave del domingo por el Torneo Clausura 2025.
El clásico entre Boca y River no solo se vive en las canchas o en los medios deportivos: también tiene su capítulo en el mundo de las creencias y la mística. Walter Levalle, el tarotista más conocido entre los hinchas xeneizes, volvió a ser noticia luego de realizar su tradicional tirada de cartas previa al Superclásico, y sus palabras encendieron la ilusión de los fanáticos.
A pocos días del esperado duelo que se jugará este domingo a las 16:30 en la Bombonera, Levalle tiró las cartas y, según su lectura, las señales son alentadoras para el conjunto de Claudio Úbeda. “Veo mucha seguridad en Boca, se superaron conflictos internos. Salió la rueda de la fortuna, que es una carta excelente. Hay energía positiva, aunque deberán controlar la impulsividad. Me gustan las cartas de Boca”, explicó el tarotista en una entrevista televisiva.
Cuando fue consultado sobre lo que visualizó en River, su análisis fue mucho menos optimista. “En River hay conflictos, peleas, falta de confianza. Las cartas marcan un cierre de ciclo y una etapa difícil. Lo veo complicado para ellos”, señaló, interpretando que las energías no acompañan al equipo de Marcelo Gallardo, que atraviesa una racha negativa con cuatro derrotas consecutivas.
Levalle aseguró que las cartas fueron “claras” y que, si bien el Superclásico siempre tiene imponderables, la tendencia está marcada: “Boca va a ganar. Las cartas son mucho mejores para ellos”, afirmó con convicción.
El vidente, que en otras oportunidades había acertado resultados clave del conjunto azul y oro, destacó además el papel de la hinchada y el entorno energético de la Bombonera como factores determinantes: “El estadio es un punto de energía muy fuerte. Si Boca entra con la cabeza clara y mantiene el orden, el triunfo está escrito”.
Con este pronóstico, el tarotista sumó un ingrediente más al clima de expectativa que rodea a un partido que podría definir el futuro de ambos equipos en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
