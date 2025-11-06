El tarotista de Boca lanzó su pronóstico para el Superclásico: "Las cartas me dicen que..."

El clásico entre Boca y River no solo se vive en las canchas o en los medios deportivos: también tiene su capítulo en el mundo de las creencias y la mística. Walter Levalle, el tarotista más conocido entre los hinchas xeneizes, volvió a ser noticia luego de realizar su tradicional tirada de cartas previa al Superclásico, y sus palabras encendieron la ilusión de los fanáticos.