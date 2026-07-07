Así sonó el Himno Nacional en la previa de Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026
La Selección Argentina afrontó los octavos de final con un marco imponente en el Mercedes-Benz Stadium, donde miles de hinchas protagonizaron un emocionante momento al entonar el Himno.
La Selección Argentina volvió a vivir un momento especial antes de salir a la cancha. En la previa del encuentro frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el Himno Nacional volvió a emocionar a los miles de hinchas que colmaron el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Como ya es una costumbre en cada presentación de la Albiceleste, los fanáticos argentinos acompañaron la interpretación con una enorme intensidad y se hicieron sentir durante los instantes previos al inicio del partido.
Así sonó el Himno Nacional en la previa de Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026
El estadio, con una amplia mayoría de simpatizantes vestidos de celeste y blanco, ofreció un marco imponente para un nuevo compromiso del equipo de Lionel Scaloni, que busca seguir en carrera en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
El emotivo momento quedó reflejado tanto en las tribunas como en el campo de juego, donde los futbolistas acompañaron la canción patria con visible concentración antes del pitazo inicial. Una vez más, el Himno Nacional fue uno de los grandes protagonistas de la previa de un partido de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.
Formaciones de Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026
- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
- Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.
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