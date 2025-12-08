Gimnasia vs. Estudiantes, por la semifinal del Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

La ciudad de La Plata se prepara para vibrar con una nueva edición del clásico más importante de la región, esta vez con el agregado de que el resultado definirá quién disputará la final del Torneo Clausura 2025: Gimnasia y Estudiantes se cruzarán este lunes desde las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, un escenario que históricamente suele cargarse de tensión, expectativa y emoción cuando los eternos rivales se encuentran en instancias decisivas.