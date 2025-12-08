Gimnasia vs. Estudiantes, por la semifinal del Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Lobo llega en racha positiva pese a su crisis institucional, mientras que el Pincha apuesta a sostener su reacción tras dos duelos eliminatorios exitosos.
La ciudad de La Plata se prepara para vibrar con una nueva edición del clásico más importante de la región, esta vez con el agregado de que el resultado definirá quién disputará la final del Torneo Clausura 2025: Gimnasia y Estudiantes se cruzarán este lunes desde las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, un escenario que históricamente suele cargarse de tensión, expectativa y emoción cuando los eternos rivales se encuentran en instancias decisivas.
El presente del Lobo muestra una curiosa dualidad. Por un lado, el equipo dirigido por Fernando Zaniratto atraviesa un gran momento futbolístico: encadena cinco triunfos consecutivos sin derrotas y apenas recibió un gol en ese tramo. En su camino hacia semifinales dejó atrás a Unión y a Barracas Central, mostrando solidez defensiva y una notable capacidad para resolver partidos ajustados.
Sin embargo, el plantel convive con una problemática extradeportiva que se agrava con el correr de las semanas. La falta de pagos volvió a impedir los entrenamientos formales y ya suman tres episodios de este tipo en dos meses. Pese a ello, el grupo logró sostener el rendimiento, con el técnico incluso acompañando a la Reserva para apoyar al plantel juvenil en medio de la incertidumbre.
En la vereda opuesta, el Pincharrata también llega tras superar obstáculos propios. El León cerró la fase regular con tres derrotas seguidas y apenas se metió entre los ocho clasificados, lo que lo obligó a disputar todos los encuentros de eliminación fuera de su estadio. Aun así, encontró un impulso inesperado cuando debió hacerle un pasillo a Rosario Central por haber sido campeón de liga.
La respuesta del plantel fue dar la espalda en señal de descontento y posteriormente ganar en Arroyito, un triunfo que marcó el inicio de su levantada. Luego venció a Central Córdoba en Santiago del Estero, pese a que arrastra sanciones y deberá jugar esta semifinal sin Guido Carrillo, quien cumple la última fecha de suspensión.
El duelo será de eliminación directa y marcará el primer choque bajo este formato en once años, lo que aumenta la expectativa entre los hinchas. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con una convicción común: la de imponerse en un clásico que puede redefinir la temporada. Con una final esperándolos en el horizonte, el duelo promete ser intenso, disputado y cargado de emociones propias de una rivalidad histórica que vuelve a tener un capítulo decisivo.
Gimnasia vs. Estudiantes: probables formaciones
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.
Gimnasia vs. Estudiantes: otros datos
- Hora: 17.00.
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.
