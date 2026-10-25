MinutoUno

EN VIVOEn Austin

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos: Kimi Antonelli ganó y acaricia el título

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 EN VIVO: minuto a minuto

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 EN VIVO: minuto a minuto
MinutoUno
Deportes
Franco Colapinto
Estados Unidos

El piloto argentino busca recuperarse con Alpine en Austin después de una seguidilla de resultados adversos. Este domingo larga desde el fondo.

Compartí en redes:

EN VIVO

Una jornada accidentada y de desenlace amargo se vivió en el Circuito de las Américas para Franco Colapinto. En el marco del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, el piloto argentino arrancó desde la 20.ª posición tras las sanciones en la grilla y debió abandonar en la vuelta 37 producto de serios daños aerodinámicos en su Alpine. Por su parte, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli firmó una actuación memorable con Mercedes para quedarse con el triunfo y quedar a un paso de coronarse campeón mundial a falta de cinco fechas.

La largada en Austin le permitió al bonaerense ganar un lugar de entrada en una maniobra limpia para situarse 19.º. Sin embargo, en la segunda vuelta debió soportar el embate del Audi de Gabriel Bortoleto tras el despliegue de un Virtual Safety Car por restos en pista. Con el correr de los giros, Colapinto mostró un ritmo batallador: firmó un sobrepaso sobre Sergio "Checo" Pérez en la curva 12 y escaló hasta el puesto 16 tras la parada en boxes de Carlos Sainz.

La carrera dio un vuelco determinante en el giro 25. En medio de un feroz ataque defensivo en la primera curva ante el Racing Bulls de Arvid Lindblad, el auto de Colapinto sufrió un trompo con roce incluido, lo que desprendió una pieza clave del piso de su Alpine. A pesar de intentar mantenerse en pista e ingresar a los pits en la vuelta 31 para calzar neumáticos blandos, la pérdida de carga aerodinámica volvió ingobernable al vehículo, obligando a la escudería a ordenar su retiro definitivo en la vuelta 37.

Kimi Antonelli dominó de principio a fin y la suma de Pierre Gasly

En la lucha por la vanguardia, Kimi Antonelli confirmó su enorme presente al cruzar la bandera a cuadros en la primera colocación. El podio en tierras tejanas lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en el segundo lugar y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en el tercer escalón.

Para el equipo Alpine, la nota positiva del domingo la aportó Pierre Gasly. El compañero de escudería del argentino concretó una sólida actuación en el trazado estadounidense al finalizar en el décimo puesto, logrando rescatar un punto valioso para la tabla de constructores. Con cinco competencias por delante en la temporada, la Fórmula 1 volverá a tener acción el próximo fin de semana.

Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 EN VIVO: minuto a minuto

¡FRANCO COLAPINTO TUVO QUE ABANDONAR EL AUTO POR SEVEROS DAÑOS!

¡FRANCO COLAPINTO A BOXES!

Luego de perder rendimiento por los daños, el argentino ingresó a los pits para poner neumáticos blandos. Ahora se ubica 19°

¡FRANCO COLAPINTO TIENE SEVEROS DAÑOS EN SU AUTO PERO POR AHORA SIGUE!

El argentino está girando con una pieza suelta en su monoplaza, que es clave para el rendimiento aerodinámico.

¡TROMPO DE FRANCO COLAPINTO!

El argentino se defendió del ataque de Arvid Lindblad en la primera curva. Sigue con la carrera pero perdió intensidad y ahora esta 16°

Franco Colapinto sigue con el ataque a Carlos Sainz y mantiene su ritmo

El argentino se volvió a lanzar en la primera curva, pero el español de Williams recuperó la posición.

Virtual Safety Car por un objeto en la pista y Franco Colapinto cayó con Bortoleto

El argentino aseguró que recibió un impacto en la largada. El brasileño superó al pilarense con su Audi, que tiene neumáticos blandos.

Franco Colapinto tuvo una limpia largada y adelantó una posición

El argentino escaló una posición para quedar 19° e intentó evitar golpes en la primera curva.

¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS!

Números finales de la clasificación

Pole para Antonelli

Se trata de la séptima pole para el italiano.

Colapinto no pudo ingresar a Q3

Pese a su buena última vuelta, Franco Colapinto quedó en el puesto 15.

Gran última vuelta de Colapinto para pasar a Q2

Franco consiguió un gran tiempo para subir al puesto 10, aunque luego cayó al 13.

Colapinto, por ahora fuera de la Q2

Faltando 5 minutos para el final de la Q1 Franco Colapinto se ubica 17° con un tiempo de 1:36.878.

Ya se corre la clasificación en Austin

Con la expectativa de un buen trabajo de Franco Colapinto, comenzó la Qualy 3.

En instantes arranca la clasificación

Franco Colapinto tiene una nueva prueba en Austin.

Franco Colapinto cerró un magro viernes de prácticas libres: "Enfocados en el domingo"

El piloto argentino completó este viernes las dos sesiones de prácticas libres en el Circuito de las Américas, terminando 17° en la FP1 y 15° en la FP2, en una jornada marcada por trabajo intenso, ajustes en el Alpine y una penalización a su Alpine que le condiciona todo el fin de semana.

Los tres pilotos más rápidos de la Práctica Libre 1 en Austin

SANCIÓN PARA COLAPINTO: 10 PUESTOS DE PENALIZACIÓN

La penalización de 10 puestos representa un contratiempo importante para el piloto argentino, que necesita recuperarse después de abandonar las dos competencias disputadas en Singapur.

Alpine confirmó que instalará una nueva unidad de control electrónica en el auto de Colapinto. El reglamento de la Fórmula 1 establece un límite de tres unidades para este componente durante la temporada, por lo que el cambio adicional derivará en el castigo para la carrera principal.

El argentino deberá intentar conseguir una buena posición en la clasificación del sábado para reducir, en la medida de lo posible, el impacto de la sanción en su lugar de partida.

Leé la nota completa

Colapinto terminó 17° en la primera práctica de Austin

El argentino registró un tiempo de 1:38.121 y completó 22 vueltas en la sesión inicial. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó 15° con una marca de 1:37.801, también después de girar en 22 oportunidades.

Durante la tanda, Colapinto utilizó neumáticos blandos en el comienzo y luego pasó a los medios para trabajar con una mayor carga de combustible y realizar pruebas orientadas a la preparación de la carrera.

El mejor tiempo quedó en manos de Charles Leclerc, que marcó 1:36.052 con Ferrari. El monegasco superó a Max Verstappen, de Red Bull, quien registró 1:36.136, y a Lando Norris, de McLaren, con 1:36.297. Los Racing Bulls también tuvieron una actuación destacada: Arvid Lindblad terminó noveno y Liam Lawson décimo.

ARRANCÓ LA PRIMERA PRÁCTICA LIBRE EN AUSTIN

Colapinto estrena casco con guiños a Boca y Reutemann en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto tendrá un detalle especial en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1: estrenará un casco que reúne algunas de las figuras y pasiones más representativas del deporte argentino. El diseño incorpora referencias a Boca, Diego Maradona y Carlos Reutemann, en una combinación que busca reflejar parte de la identidad del piloto de Alpine.

Andy Werner, responsable de la creación, compartió imágenes del modelo en sus redes sociales y explicó cuáles fueron los elementos que guiaron el proceso creativo. La propuesta combina los colores de una leyenda del automovilismo nacional con símbolos futboleros y detalles vinculados a la cultura argentina.

Leé la nota completa

Franco Colapinto se puso el traje de gaucho en Texas

Franco Colapinto dejó por un rato el automovilismo y se subió a un caballo durante una visita a un rancho de Austin, Texas, en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Alpine compartió tres videos y una fotografía de la experiencia, que rápidamente despertaron reacciones entre los fanáticos.

“Hola a todos. Estamos acá en Austin, Texas, en un rancho muy lindo. Otra vez viviendo una gran experiencia, montando a caballo por primera vez acá en Austin. Estoy muy entusiasmado”, contó el piloto argentino mientras recorría el lugar.

Leé la nota completa

Franco Colapinto eligió a su favorito para el Balón de Oro

En la previa del Gran Premio de Estados Unidos, Franco Colapinto no sorprendió al revelar su favorito para el Balón de Oro 2026: LionelMessi, a quien no dudó en sindicar como merecedor del galardón que se entregará en Londres.

“Messi”, respondió sin titubeos. Luego explicó sus motivos: “Fue su último Mundial y la rompió. Metió muchísimos goles, ayudó a Argentina a llegar a la final y es un ídolo para todo el fútbol mundial. Creo que tuvo un gran año y se lo merece”.

Leé la nota completa

¿Cómo le fue a Colapinto en el circuito de Austin?

El Circuito de las Américas representa un escenario conocido para Colapinto, que disputará allí su tercera participación. En 2024, cuando competía para Williams, terminó décimo y consiguió meterse en la zona de puntos.

En 2025, ya con Alpine, el argentino finalizó en el 17° lugar. Ahora intentará mejorar ese antecedente y encontrar respuestas después de un fin de semana complicado en Singapur, donde los problemas mecánicos le impidieron completar tanto la Sprint como la carrera principal.

¿Dónde ver a Colapinto en el GP de Estados Unidos?

Los fanáticos argentinos podrán seguir las distintas sesiones de la Fórmula 1 a través de Fox Sports y Disney+ Premium. La transmisión incluirá la actividad del viernes, la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

El cronograma completo de Franco Colapinto en Estados Unidos

La actividad del Gran Premio de Estados Unidos se desarrollará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre. A diferencia de otras fechas recientes, los horarios permitirán seguir las sesiones durante la tarde argentina.

Viernes 23 de octubre

  • Entrenamientos libres 1: 14:30.

  • Entrenamientos libres 2: 18:00.

Sábado 24 de octubre

  • Entrenamientos libres 3: 14:30.

  • Clasificación: 18:00.

Domingo 25 de octubre
  • Carrera del Gran Premio de Estados Unidos: 17:00.

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026

  • Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - REALIZADO
  • Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - REALIZADO
  • Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - REALIZADO
  • Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
  • Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
  • Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
  • Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
  • Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO
  • Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - REALIZADO
  • Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - REALIZADO
  • Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio - REALIZADO
  • Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio - REALIZADO
  • Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio - REALIZADO
  • Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto - REALIZADO
  • Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre - REALIZADO
  • Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre - REALIZADO
  • Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre - REALIZADO
  • Gran Premio de Baréin en Malasia: del 9 a 11 de octubre - REALIZADO
  • Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre - PROXIMAMENTE
  • Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
  • Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar