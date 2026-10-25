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Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos: Kimi Antonelli ganó y acaricia el título
El piloto argentino busca recuperarse con Alpine en Austin después de una seguidilla de resultados adversos. Este domingo larga desde el fondo.
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Una jornada accidentada y de desenlace amargo se vivió en el Circuito de las Américas para Franco Colapinto. En el marco del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, el piloto argentino arrancó desde la 20.ª posición tras las sanciones en la grilla y debió abandonar en la vuelta 37 producto de serios daños aerodinámicos en su Alpine. Por su parte, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli firmó una actuación memorable con Mercedes para quedarse con el triunfo y quedar a un paso de coronarse campeón mundial a falta de cinco fechas.
La largada en Austin le permitió al bonaerense ganar un lugar de entrada en una maniobra limpia para situarse 19.º. Sin embargo, en la segunda vuelta debió soportar el embate del Audi de Gabriel Bortoleto tras el despliegue de un Virtual Safety Car por restos en pista. Con el correr de los giros, Colapinto mostró un ritmo batallador: firmó un sobrepaso sobre Sergio "Checo" Pérez en la curva 12 y escaló hasta el puesto 16 tras la parada en boxes de Carlos Sainz.
La carrera dio un vuelco determinante en el giro 25. En medio de un feroz ataque defensivo en la primera curva ante el Racing Bulls de Arvid Lindblad, el auto de Colapinto sufrió un trompo con roce incluido, lo que desprendió una pieza clave del piso de su Alpine. A pesar de intentar mantenerse en pista e ingresar a los pits en la vuelta 31 para calzar neumáticos blandos, la pérdida de carga aerodinámica volvió ingobernable al vehículo, obligando a la escudería a ordenar su retiro definitivo en la vuelta 37.
Kimi Antonelli dominó de principio a fin y la suma de Pierre Gasly
En la lucha por la vanguardia, Kimi Antonelli confirmó su enorme presente al cruzar la bandera a cuadros en la primera colocación. El podio en tierras tejanas lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en el segundo lugar y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en el tercer escalón.
Para el equipo Alpine, la nota positiva del domingo la aportó Pierre Gasly. El compañero de escudería del argentino concretó una sólida actuación en el trazado estadounidense al finalizar en el décimo puesto, logrando rescatar un punto valioso para la tabla de constructores. Con cinco competencias por delante en la temporada, la Fórmula 1 volverá a tener acción el próximo fin de semana.
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