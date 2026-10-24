Franco Colapinto llegó a la Q2 pero largará penúltimo en el GP de Estados Unidos
El pilarense terminó la clasificación en el 14° puesto pero largara desde el 21° luego de la penalización que le impusieran por cambios importantes en su Alpine.
Franco Colapinto logró pasar el primer corte en la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos y quedó en la 14° posición en la Q2, pero este domingo largará desde el penúltimo lugar de la grilla por la penalización de diez posiciones que le impusieron a Alpine.
El piloto argentino sufrió por la temperatura de los neumáticos, además de seguir con dificultades para sentirse cómodo con su monoplaza, por lo que no pudo pasar a la Q3 para intentar mejorar su posición de largada.
Como se sabe, le aplicaron la penalización luego de que a su A526 le fuera cambiada la cuarta unidad de control de electrónica de la temporada, cuando el límite anual es de tres, y solo quedará por delante del brasileño Gabriel Bortoleto, al que le impusieron 20 puestos de penalización también por cambios en su Audi y largará último.
Kimi Antonelli logró la pole y se encamina al campeonato
La pole position en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) quedó para el joven italiano Kimi Antonelli, que su Mercedes realizó un tiempo de 1m34s035 y se encamina firmemente a convertirse este año en campeón mundial de pilotos de Fórmula 1.
El podio lo completan los dos pilotos de Red Bull: Max Verstappen en segundo lugar (+0,179) e Isack Hadjar en tercero (+0,215), sorprendiendo a las Ferrari que venían dominando las prácticas del fin de semana.
Los diez primeros lugares de largada los completan Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), el vigente campeón Lando Norris (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Liam Lawson (Racing Bulls). En cuanto al compañero de Franco, Pierre Gasly, largará desde el 11° puesto.
La largada de la carrera está prevista para las 17 de este domingo (hora argentina) en el Circuito de las Américas, que tiene una longitud 5,513 kilómetros; serán 56 vueltas para cubrir una distancia total de 308,405 kilómetros.
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