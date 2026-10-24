Franco Colapinto llegó a la Q2 pero largará penúltimo en el GP de Estados Unidos

Los diez primeros lugares de largada los completan Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), el vigente campeón Lando Norris (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Liam Lawson (Racing Bulls). En cuanto al compañero de Franco, Pierre Gasly, largará desde el 11° puesto.

La largada de la carrera está prevista para las 17 de este domingo (hora argentina) en el Circuito de las Américas, que tiene una longitud 5,513 kilómetros; serán 56 vueltas para cubrir una distancia total de 308,405 kilómetros.