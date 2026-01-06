El nombre de Chimy Ávila sobrevuela en Boca: cuáles son las posibilidades de que llegue

chimy avila 2

Ese panorama reduce considerablemente las chances de que el delantero llegue a Boca en este mercado. Además, desde el cuerpo técnico no existe una urgencia extrema por sumar un centrodelantero. La idea es sostener competencia interna y no desprenderse de piezas ofensivas salvo que aparezca una oferta difícil de rechazar. Con ese criterio, la posible llegada del Chimy perdió fuerza con el correr de las horas.

Así, lo que comenzó como un nombre en carpeta parece diluirse en la dinámica habitual del mercado. Chimy Ávila fue ofrecido, Boca escuchó y analizó, pero todo indica que su futuro inmediato seguirá ligado a LaLiga, lejos de la Bombonera y de la Ribera.