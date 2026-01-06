El nombre de Chimy Ávila sobrevuela en Boca: cuáles son las posibilidades de que llegue
El delantero fue ofrecido al Xeneize en este mercado, aunque en Europa aseguran que tiene encaminada su continuidad en LaLiga lejos de la Ribera
Mientras Boca analiza alternativas para reforzar su ataque de cara a la temporada 2026, el nombre de Ezequiel “Chimy” Ávila apareció sobre la mesa como una posibilidad. El delantero argentino, actualmente con escaso protagonismo en el Real Betis, fue ofrecido a la dirigencia xeneize en medio de un mercado de pases cargado de movimientos, sondeos y evaluaciones.
Sin embargo, con el correr de los días, el escenario parece inclinarse hacia una continuidad de su carrera en el fútbol español. En el contexto de un mercado marcado por negociaciones abiertas y eventuales salidas, el club boquense busca sumar competencia en ofensiva sin perder equilibrio en el plantel. La situación de algunos atacantes, atravesados por cuestiones físicas o rendimientos irregulares, llevó a que desde el club se escuchen propuestas y se analicen nombres.
En ese marco apareció el de Ávila, un futbolista con experiencia en Europa y un perfil combativo que siempre fue valorado en el fútbol argentino. El presente del rosarino en el Betis, sin embargo, no es el ideal. Durante la última temporada tuvo poca continuidad, disputó menos de veinte partidos oficiales y convirtió apenas dos goles, números que reflejan un rol secundario dentro del equipo.
Esa falta de protagonismo abrió la puerta a posibles salidas y despertó el interés de otros clubes, entre ellos Boca, que recibió el ofrecimiento y lo incorporó a una lista de alternativas en evaluación. Desde la dirigencia xeneize, la postura fue cautelosa. Antes de avanzar, la intención era conocer en detalle las condiciones en las que el delantero podría salir del club andaluz y cuál sería el impacto económico de una eventual operación.
Boca busca un delantero: Chimy Ávila seguiría en Getafe
Hubo charlas preliminares y consultas informales, pero sin gestiones concretas ni negociaciones formales. El caso fue analizado, aunque siempre dentro de un contexto de estudio y no de definición inmediata. Mientras tanto, en España la información tomó otro rumbo. Medios locales señalaron que Ávila estaría muy cerca de convertirse en refuerzo del Getafe. Según trascendió, el acuerdo con el futbolista ya estaría encaminado y restarían resolver detalles entre los clubes, algo que podría destrabarse en los próximos días.
Ese panorama reduce considerablemente las chances de que el delantero llegue a Boca en este mercado. Además, desde el cuerpo técnico no existe una urgencia extrema por sumar un centrodelantero. La idea es sostener competencia interna y no desprenderse de piezas ofensivas salvo que aparezca una oferta difícil de rechazar. Con ese criterio, la posible llegada del Chimy perdió fuerza con el correr de las horas.
Así, lo que comenzó como un nombre en carpeta parece diluirse en la dinámica habitual del mercado. Chimy Ávila fue ofrecido, Boca escuchó y analizó, pero todo indica que su futuro inmediato seguirá ligado a LaLiga, lejos de la Bombonera y de la Ribera.
